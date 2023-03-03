Nükleik Asit Nedir? Nükleik Asit Ne İşe Yarar, Görevleri Nelerdir?

Nükleik Asit nedir, sorusu hem kimya hem de biyoloji derslerinde karşımıza çıkar. Nükleik asit ne işe yarar, dediğimizde canlılığın devamı için hayatımızda fazlasıyla önemli bir yeri olduğunu anlarız. Nükleik asit yapısında neler bulunur, sorusuna DNA zincirini oluşturan nükleotidlerin bulunduğu yanıtını verebiliriz. Nükleik asitlerin yapı birimi ve görevleri nedir, sorusuna en önemli yapı ve görev biriminin DNA'nın yapısında bulunan nükleotid olduğu yanıtını verebiliriz.

Nükleik Asit Nedir?

Bir hücrede meydana gelen her şey için önceden planlayıcı moleküllerdir. Kalıtsal bilgiyi taşıyan ve kullanılmasını sağlayan moleküllerdir. Bu bilgiyi protein sentezine de aktarırlar. Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimerlerdir. En yaygın nükleik asitler deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA)'dir. İnsan kromozomlarını oluşturan DNA milyonlarca nükleotidden oluşur. Nükleik asitlerin başlıca işlevi genetik bilgi aktarımını sağlamaktır. RNA'yı oluşturan kimyasal gruplar. P, fosfat; Z, riboz şeker; A, C, G, U, sırasıyla adenin, sitozin, guanin ve urasil. Zincirin doğrultusu şekerlerin 5' ve 3' karbonlarının sırası tarafından belirlenir.

Nükleik asitler tek bir zincirden oluşabildikleri gibi birbirine sarılmış iki zincirden de oluşabilirler. Spiral merdiven görünümlü bu yapıya çift sarmal denir. Çift sarmallı bir nükleik asitteki iki zincir, aralarında oluşmuş hidrojen bağları ile birbirlerine bağlıdırlar. Bazı tek zincirli nükleik asitler de kendi üzerlerine katlanıp iki sarmallı bölgeler oluşturabilir.

Nükleik Asit Ne İşe Yarar, Görevleri Nelerdir?

Nükleik asitler başlıca hücre çekirdeğinde bulunmalarından dolayı keşfedildiklerinde bu şekilde adlandırılmışlardır. Bu polimerleri oluşturan nükleotid birimlerin her biri üç bölümden oluşur. Bunlar: azotlu heterosiklik bir baz, beş karbonlu bir şeker ve bir fosfat grubu. RNA'da bulunan şeker riboz, DNA'da ise deoksiribozdur. DNA ve RNA içerdikleri azotlu bazlarda da farklılık gösterirler: adenin, guanin ve sitozin her ikisinde, timin yalnızca DNA'da, urasil ise yalnızca RNA'da bulunur. RNA molekülleri ilk sentezlendiklerinde bu dört temel bazdan oluşmalarına rağmen bazı RNA türleri sonradan enzimler tarafından modifikasyona uğrarlar ve başka tür bazlar da içerebilirler. RNA moleküllerinde bulunan, değişime uğramış baz türlerinin sayısı yüze yakındır.

Nükleik asitlerin dizinlerini oluşturan nükleotidler birer harflik kısaltmalarla yazılırlar. Adenin, sitozin, guanin, timin ve urasilin kısaltmaları sırasıyla, A, C, G, T ve U'dur. Dizinin yazılış yönü şekerlerin 5' ve 3' karbonlarının zincir üzerindeki sırasına göredir, bilimsel konvansiyonda dizinler şekerlerin 5'-3' karbonlarının doğrultusunda okunurlar.