Nükleon Sayısı Nedir? Nükleon Sayısı Nasıl Bulunur, Neye Eşittir Ve Diğer Adı Nedir?

Nükleon fizik derslerimizde sıklıkla karşımıza çıkan bir terimdir. Kelime anlamı olarak proton ve nötronun birlikte yer almasını ifade eden bu terim kitaplarda nükleon sayısı olarak geçmektedir. Peki fizikte önemli bir yere sahip olan nükleon sayısı nedir? Nükleon sayısı nasıl bulunur ve ne işe yarar? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası yazımızın devamında detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Okumaya devam ederek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Nükleon Nedir?

Fizik ve kimya derslerinde sıkça karşımıza çıkan nükleon kelimesi tahmin edilebileceği gibi bilimsel bir kelimedir. Fakat bilimsel olup da ismi nükleeri anımsatan bu kelimesinin anlamı nedir? Nükleon kelimesi köken bakımından Fransızca kökenli bir kelimedir. Bilimsel bir terim olarak kaynaklarda geçmektedir. Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötron atomlarının ortak adı olarak tanımlanan nükleon sayısı aynı zamanda kütle numarası olarak da bilinmektedir.

Nükleon Sayısı Nedir?

Nükleon sayısı, en kısa ifade ile kütle numarasıdır. Proton ve nötron atomlarını içinde barındırmaktadır. İçinde yer alan proton ve nötron çekirdeklerinin elektron sayılarının toplamı bize nükleon sayısını vermektedir.

Kimya bilimi tarafından bu durum için atom içinde yer alan temel parçacıklar olduğunu sanmaktaydılar. Fakat yapılan araştırmalar ile birlikte bu parçacıkların atom içinde barınan birleşik parçacıklar olduğu anlaşılmıştır. Birleşik olan bu parçacıklara da nükleon sayısı adını vermişlerdir.

Nükleon Sayısı Nasıl Bulunur?

Nükleon sayısı fen ağırlıklı derslerimizde sıklıkla karşımıza çıkan bilimsel bir terimdir. Nükleon sayısının proton ve nötron atomlarının birleşimi ile oluştuğunu biliyoruz. Peki nükleon sayısı nasıl bulunur sorunun cevabını nedir? Nükleon sayısı aynı zamanda bir kütle numarasıdır. Bu nedenle nükleon sayısı hesaplanırken kütle numarası hesaplanırken yapılan işlemlerin aynısı yapılmaktadır. Yani nükleon sayısının değerini bulmak için uygulanması gereken formül şu şekildedir:

"Nötron sayısı + proton sayısı =Nükleon sayısı"

Formülde de gösterildiği gibi nükleon sayısı bulunurken nötron ve proton sayıları toplanır ve nükleon sayısı diğer bir ifade ile kütle numarası bulunmaktadır.