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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:50 Son Güncelleme: 16.2.2023 11:50

Nükte Ne Demek? Nükteli Anlatım Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Nükte ne demek sorusu, günlük yaşamında, gazetelerde ya da kitaplarda nükte kelimesi ile karşılaşan kişilerin akıllarında oluşan bir sorudur. Özellikle nükteli anlatım ya da nükte yapmak şeklinde kullanılır. Bu kelime ve kelime grubu hakkında yanıtı merak edilen sorular “Nükteli anlatım nedir, örnekleri neler, cümle içinde kullanımı nasıldır?” şeklinde karşımıza çıkar. İşte nükte kelimesi hakkında merak edilen detaylar…

Nükte Ne Demek? Nükteli Anlatım Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük hayat içerisinde, televizyonlarda, yazılı eserlerde karşılaşılan bazı kelimelerin anlamı merak edilir. Bu kelimeler arasında "nükte" kelimesi de bulunur. Nükte kelimesi Arapça kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bu kelimeyi ilk kez duyan ve anlamını merak eden kişiler ise "Nükte ne demek? Nükte kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir, cümle içinde kullanımı nasıldır?" sorularını internet arama motorları üzerinden araştırılır.

Nükte Ne Demek?

Nükte kelimesi, Arapça kökenli olan 'nuktat' yani "şaka, espri" sözcüğünden bir alıntıdır. Nükte kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şu şekildedir:

  • İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı olan söz, espri

  • Yazı, resim, söz ve davranışta ince ve derin anlam.

Nükteli Anlatım Nedir?

Nükteli anlatım, nükte ile süslenmiş ve esprili olan anlatım anlamına gelir. Yani bir konuşmanın ya da bir olayın ince bir espri ile anlatılmış olmasını temsil eder.

Nükte Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük hayatımızda duyduğumuz bir kelime olan nükte kelimesinin cümle içerisinde kullanım örnekleri olarak şu cümleler verilebilir:

  • Anlattığınız bu fıkradaki nükteyi sanırım arkadaşım anlamadı.

  • Nükte yapmak bir yetenek olmalı zira herkes yapamıyor.

  • İnsanlar nükte ile konuşan kişileri sever.

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Nükte Ne Demek? Nükteli Anlatım Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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