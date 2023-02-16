Nükte Ne Demek? Nükteli Anlatım Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük hayat içerisinde, televizyonlarda, yazılı eserlerde karşılaşılan bazı kelimelerin anlamı merak edilir. Bu kelimeler arasında "nükte" kelimesi de bulunur. Nükte kelimesi Arapça kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bu kelimeyi ilk kez duyan ve anlamını merak eden kişiler ise "Nükte ne demek? Nükte kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir, cümle içinde kullanımı nasıldır?" sorularını internet arama motorları üzerinden araştırılır.

Nükte Ne Demek?

Nükte kelimesi, Arapça kökenli olan 'nuktat' yani "şaka, espri" sözcüğünden bir alıntıdır. Nükte kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şu şekildedir:

İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı olan söz, espri

Yazı, resim, söz ve davranışta ince ve derin anlam.

Nükteli Anlatım Nedir?

Nükteli anlatım, nükte ile süslenmiş ve esprili olan anlatım anlamına gelir. Yani bir konuşmanın ya da bir olayın ince bir espri ile anlatılmış olmasını temsil eder.

Nükte Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük hayatımızda duyduğumuz bir kelime olan nükte kelimesinin cümle içerisinde kullanım örnekleri olarak şu cümleler verilebilir: