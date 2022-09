Numara Kısaltması Nedir? Numaranın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Numara kısaltması, adres tariflerinde sıklıkla kullanılır. Apartman ve daire numaralarının doğru biçimde ifade edilmesini sağlar. Özellikle, posta ve kargo işlemleri için numaranın kısaltması mutlaka doğru yazılmalıdır. Dilimize Latinceden geçen numara kelimesi, aslında "numero" şeklindedir. Bu kelimenin kısaltması, ülkemizde iki farklı şekilde kullanılmıştır. Fakat, biri diğerine göre daha yaygındır. İşte numara kısaltması hakkında merak edilenler…

NUMARA KISALTMASI NEDİR?

Numaralar hayatın her alanında kullanılır. Okullarda öğrencilere verilen numaralardan, adreslerde yer alanlara kadar pek çok alanda faydalanılır. Bunun en önemli yararı, yaşanması muhtemel olan karışıklıkları önlemek ve işlerin daha pratik bir biçimde ilerlemesini sağlamaktır. Numara kelimesi Latince kökenli olduğu için uluslararası bir özellik taşır. Bundan dolayı, kısaltması dünyanın hemen her yerinde aynı şekilde kullanır. Örneğin, santimetre ve milimetre ifadelerinin kısaltması, "cm" ve "mm"dir. Bu kısaltmalar, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun aynıdır. Numaranın kısaltması ise "No."dur. Ülkemizde, "Nu." olarak kullanıldığı zamanlar olmuştur. Fakat, No. yaygın kullanımıdır ve sonuna nokta konulur. Bundan dolayı, Türk Dil Kurumu'na göre sonunda nokta işareti bulunduğu için getirilen eklerin kesme işareti ile ayrılmasına gerek yoktur.

NUMARA DIŞINDA SIK KULLANILAN KISALTMALAR NELERDİR?

Aşağıda, tıpkı "No." gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan bazı kısaltmalar verilmiştir. Bunlar şu şekildedir:

Wi-fi: Açılımı, "Wireless Fidelity"dir ve Türkçesi, "kablosuz ağdır"dır. Ücretsiz bir şekilde internet bağlantısı sağlar.

GB: Bilgisayarlarda, tüm akıllı cihazlarda kullanılan bir ölçü birimidir. Aynı zamanda, cihazların hafızasını belirtmek için de kullanılır.

Usb: "Universal Serial Bus" şeklinde açılıma sahiptir. Anlamı ise "Uluslararası Seri Veriyolu"dur. Çeşitli dosyaların kopyalanması ve saklanması için kullanılır.

ATM: İngilizcede, "Automated Teller Machine" olarak geçer. Türkçedeki anlamı ise "Otomatik Veznedar Makinesi"dir.

SIM: Bir telefonun arama işlemi yapabilmesi için kesinlikle olması gereken karta, SIM denir. Kelimenin açılımı, "Subscriber Identity Module"dür. Türkçesi, "Abone Kimlik Kartı"dır.

WC: Tuvaleti temsil eden bu kısaltmanın açılımı, "Water Closet"dır. Türkçe anlamı, "Su Dolabı"dır.

Akbil: İstanbul Kart çıkmadan önce kullanılan Akbil'in açılımı, "Akıllı Bilet"tir.

İETT: Otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını ifade eden bu kısaltmanın açılımı, "Elektrik Tramvay Tünel İşletmeleri" şeklindedir.

CEO: İngilizce kökenli bir kelimenin kısaltması olan CEO'nun açılımı, "Chief Executive Officer"dır. Anlamı ise "Genel Müdür"dür.