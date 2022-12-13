NUN Okulları, genç liderlerini arıyor

Türkiye'de anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde kesintisiz IB eğitimi veren nadir kurumlardan biri olan NUN Okulları, nitelikli nesiller yetiştirme heyecanına sahip genç lider adayları için yöneticilik yetkinliklerini kazanacakları Genç Liderler Programı'nı başlatıyor. 5 yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip, 1982 ve sonrası doğumlu adayların başvurabileceği programda, seçilen adaylar alanında uzman kişilerden bire bir eğitim alacaklar.NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sanata ve bilime olan ilgi ve meraklarının nitelikli olarak artması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Elbette ki bu gayrette öğretmenlerimizin azim ve kararlılığı büyük bir paya sahip. Öğrencilerimizin ve bir anlamda ülkemizin geleceğinin inşasında, sadece öğretmenlerimizin değil aynı zamanda idarecilerimiz ve çalışanlarımızın da kurumumuzla aynı değer ve misyona sahip olmasına özen gösteriyoruz" dedi. Genç Liderler Programı'na katılmak isteyen adayların programa yönelik olarak hazırlanmış tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla geçmesi bekleniyor. Programa seçilen adaylar, alacakları 5 günlük interaktif ve kapsamlı eğitimle, liderlik vizyonu ve anlayışını kişisel ve profesyonel iş yaşamlarına katarak kariyerlerine önemli bir katkı sağlamış olacaklar. Ayrıca seçilen adaylar, bu eğitim sonrasında NUN Okulları çatısı altında liderlik pozisyonlarında görev alabilecekler. Son başvuru tarihi 25 Aralık 2022 olan programa katılmak isteyenler, detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için nunokullari. com web sitesini ziyaret edebilir.