NUN Okulları genç öğretmenlerini arıyor... İşte son başvuru tarihi

Tüm branşlardan yeni mezun veya en fazla 2 yıl çalışma deneyimine sahip öğretmenlerin başvurabileceği programda; seçilen aday öğretmenler alanında uzman kişilerden birebir eğitim alırken aynı zamanda hem uygulama deneyimi elde edecek hem de sürecin her aşamasında deneyimli NUN okulları öğretmenlerinden mentörlük alacaklar.

Program sonunda alınan eğitimlerin pratiğe dökülmesi açısından ders gözlemi başta olmak üzere sınıfa ve okula dair uygulamalara yönelik deneyim elde etme imkanı bulacak olan aday öğretmenler aynı zamanda uluslararası eğitim veren ve yabancı öğrencileri bulunan bir okulda eğitimin işleyişi hakkında da tecrübe elde etmiş olacaklar. 2 ay sürecek eğitim ve uygulama sürecini başarıyla geçen öğretmenler ise 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında NUN Okullarının geniş akademik kadrosuna dahil olma fırsatı elde edecek.





KATILIM KONTENJANININ 25 KİŞİYLE SINIRLI OLDUĞU PROGRAMA SON BAŞVURU TARİHİ 21 OCAK!

Program hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için nunokullari.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye; "NUN Ailesi olarak 2014 yılından bu yana her geçen gün büyüyen ve gelişen bir insan kaynağına sahibiz. Bugün geldiğimiz noktada 12 farklı ülkeden, 350 öğretmen ve idari çalışanımızla aynı hayali paylaşan kocaman bir aile olduk.

Bu yıl hayata geçirdiğimiz NUN Akademi'miz ile ilk hedefimiz; deneyimleri, alt yapısı, yenilikçi bakış açısı ve vizyonu ile geleceğe yön verecek genç öğretmenlerle tanışmak oldu. Bu gaye ile Genç Öğretmenler Programı'nı başlattık.

Tüm branşlardan yeni mezun veya en fazla 2 yıl çalışma deneyimine sahip öğretmenlerin başvurabileceği programda, genç öğretmenlere özel tasarladığımız 2 aylık eğitimler ile gerekli yetkinlikleri kazanıp, NUN Ailesinden olma deneyimini elde etmelerini sağlayacağız.

İnsan odaklı bir bakış açısıyla herkesin potansiyeli olduğuna inanıyor ve genç yetenekler için gelişim fırsatları yaratmak için çalışıyoruz." dedi.