Nur Dağı Nerede? Nur Dağı Hangi Şehirde, Yüksekliği Kaç Metre?

Anadolu'nun birçok köşesinde saklı kalan doğal güzellikler, keşfedilmeyi bekleyen gizemli coğrafyaları içinde barındırır. Birçok ilin sınırlarından geçen Nur Dağı, bu bölgelerden sadece biridir. Yüksekliği ve konumuyla dikkat çeken bu dağ, ziyaretçilerine hem doğayla iç içe bir deneyim sunar hem de bölgedeki tarihi bağlarıyla bir cazibe merkezidir. Bu dağlara uğramak ve trekking ya da kamp yapmak isteyen ziyaretçilerin en çok araştırdığı sorular ise Nur Dağı nerede, hangi şehirde ve yüksekliği kaç metre olmaktadır.

Nur Dağı Nerede?

Nur Dağı, Türkiye'nin güneyinde yer alan, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen bir dağdır. Bu dağ, Hatay ilinin İskenderun ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Nur Dağı, hem stratejik hem de dini anlamda önemli bir konuma sahiptir. Tarih boyunca birçok medeniyetin uğrak noktası olmuş, coğrafi konumuyla da dikkat çekmiştir.

Nur Dağı Hangi Şehirde?

Kahramanmaraş'taki Sır Barajı Gölü'nden başlayan ve Gaziantep ve Osmaniye sınırlarından da geçen Nur Dağı, Hatay şehrinin Samandağ ilçesine kadar uzanmaktadır.

Nur Dağı'nın Yüksekliği Kaç Metre?

Nur Dağı'nın en yüksek noktası, deniz seviyesinden yaklaşık 2.240 metre yükseklikte yer almaktadır. Bu yüksekliğiyle dağ, bölgenin en dikkat çekici zirvelerinden biridir. Eteklerinden zirvesine kadar uzanan farklı bitki örtüleri ve manzaralarıyla doğa severler için ideal bir trekking ve yürüyüş rotası sunmaktadır. Genişliği ise 175 kilometredir.