Nure Sufi Bey Kimdir? Nure Sufi Bey Tarafından Kurulan Beylik Hangisi, Önemi Nedir?

Dönemin saygın kuruluşlarından biri olan Babai tarikatına girdiğinde Sufi olan Nureddin Bey, Nure Sofi adı ile anılmaya başlamıştır. İsmail Hakkı Konyalı ise Nurüh Sufi adı ile Nureddin Bey'i anmıştır. Bu nedenle pek çok kaynakta Nurüh ismi de görülür. Peki, Nure Sufi Bey Kimdir? Bu yazımızda sizin için Nure Sufi Bey tarafından kurulan beylik hangisi, önemi nedir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Nure Sufi Bey Tarafından Kurulan Beylik Hangisi?

Nureddin Bey, 1250 yılında Karamanoğulları Beyliği'ni kurmuştur. Osmanlı'dan sonra en kuvvetli beylik olarak da bilinir. Devamlılığı en uzun beylik olan Karamanoğulları Beyliği, 2. Bayezid dönemi içerisinde Osmanlı Devleti'nin egemenliğine alınmıştır. Karamanoğulları Beyliği'nin uzun yıllar boyunca hangi boydan geldiği tarihçiler tarafından tartışılmıştır. Oğuz Türkleri'nin Avşar boyundan ya da Salur boyundan geldiği düşünülmüştür. Son olarak ise Salur boyunun Karamanlı oymağına bağlı olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle beyliğin halk kütlesi ise Afşar boyuna bağlı olarak onaylanmıştır.

Nure Sufi Bey Kimdir?

Nure Sufi Bey hayatı oldukça ilgi çekicidir. Önceleri göç esnasında oymak yöneten Nure Sufi Bey, daha sonra beylik yönetmiştir. Babai tarikatında Baba İlyas Horasani ile intisap kuran Nure Sufi Bey bu sayede "Sofu" adını almıştır. Kendisinin ölüm tarihi tam olarak bilinmese de, mezarı Mut'a bağlı olan Sinanlı Kasabası, Değirmen Yaylası içerisinde yer alır. Nure Sufi Bey'in aile soyağacı ise şu şekildedir:

Alan Han

Şirvan Han

Kal Han

Gelencan Han

Alp Arslan

İbrahim Han

Saadettin Bey

Nureddin Bey

Nure Sufi Bey'in tüm ömrü savaşlarla geçmiştir. Anadolu Selçuklularının bile hakimiyet kuramadığı Klikya'yı almış, Toroslarda ezan sesinin yankılanmasını sağlamıştır.