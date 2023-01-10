Nurullah Ataç Kimdir? Nurullah Ataç Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

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Nurullah Ataç Kimdir?

Nurullah Ataç, Cumhuriyet döneminin değerli yazarlarından biridir. Söz konusu yazar 21 Ağustos 1898 tarihinde İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. 4 yıl Galatasaray Lisesi'nde eğitim almayı müteakip İsviçre'nin Cenevre Kenti'ne gitmiştir. Belli bir süre burada kalan yazar, babasının ölüm haberi üzerine İstanbul'a dönmüş ve burada yaşamaya başlamıştır.

Beli bir süre Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde eğitim alan Ataç, buradan mezun olamamıştır. Eğitim sürecinde kendi çabası ile iyi bir Fransızca öğrenen yazar belli bir süre Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Nurullah Ataç'ın ilk yazısı 1921 yılında "Dergah" dergisinde yayınlanmıştır. Bu derginin kurucusu Yahya Kemal Beyatlı'dır. Ahmet Haşim'in "Göl Saatleri" eseri ile ilgili yazdığı eleştirel yazı da bu dergide yayınlanmıştır.

Nurullah Ataç, şiir alanında da çalışmalar yapmış olsa da bu alanda kendini başarılı görmemiştir. Bu nedenle çalışmalarını deneme, tiyatro ve edebiyat eleştirisi alanına yönlendirmiştir. Zamanla tiyatro alanındaki yazıları da seyrekleşmiştir. Bu dönemden sonra ağırlıklı olaak deneme alanında yazılar kaleme almıştır. Yazdığı yazılar dönemin ünlü dergi ve gazetelerinde yayınlanmıştır.

1949 senesinde Türk Dil Kurumu üyeliği görevinde bulunan Nurullah Ataç, sonraki süreçte kurumda yayın kolu başkanlığı yapmıştır. Yazar, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 1957 yılında hayatını kaybetmiştir.

Nurullah Ataç Edebi Kişiliği

Nurullah Ataç'ın edebi kişiliği, yazdığı eserlerde kendini göstermektedir. Yazarın edebi yönü, birçok edebiyatçıya da ilham olmuştur. Yazarın edebi kişiliği ile ilgili esasları aşağıda bulabilirsiniz.

Türk edebiyat hayatında modern bakış açısı ile deneme yazan ilk yazardır.

Nurullah Ataç'ın eserlerinde süslemeden uzak yalın bir anlatım tarzı dikkat çeker.

Eserlerinde sıkça devrik cümlelere yer vermiştir.

Türkçenin yalın şekilde kullanılması için gayret sarf etmiştir.

Eserlerinde daha çok konuşma dili kullanmıştır. Yazı diline de konuşma dilini yansıtmıştır.

Nurullah Ataç Eserleri

Nurullah Ataç yaşadığı dönemde çok sayıda eser ortaya koyarak Türk edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır. Yazarın eserleri günümüzde de en çok okunan eserler arasındadır. Nurullah Ataç'ın öne çıkan eserleri aşağıda sıralanmıştır.

Ararken

Karalama Defteri

Günce

Günlerin Getirdiği - Sözden Söze

Diyelim

Günce

Prospero ile Caliban

Dergilerde

Okuruma Mektuplar

Dil Üzerine Söyleşiler

Söz Arasında

Sevgi Üzerine Sözler

Nurullah Ataç, hayatının büyük bölümünü geçirdiği İstanbul'da 17 Mayıs 1957'de hayata gözlerini kapamıştır.