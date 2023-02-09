Nüve Ne Demek? Nüve Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Nüve ne demek bilmek isteyenlerden misiniz? Günlük hayatımızda pek karşımıza çıkmasa da okuduğumuz bir kitapta ya da izlediğimiz bir televizyon programında duyduğumuzda bizi meraklandıran kelimeler vardır. Nüve kelimesinin anlamı da tam olarak bunlardan birisidir. Bu merakı gidermek adına nüve nedir araştırmasını yaptık. Bu araştırmamızın sonucunda nüve ne demek sorusunun cevabını ayrıntılarıyla haberimizin kalan kısmında bulabilirsiniz.

Nüve Ne Demek?

Kökeni Arapça olan nevāt yani "çekirdek" kelimesi, Türkçe 'ye nüveyt yani "çekirdekçik" ten olarak türeyip nüve olarak literatürümüze geçmiştir. TDK'de ise anlamı su şekildedir;

- Çekirdek

- mec. Öz, esas

Yani nüve kelimesi bir maddenin özü anlamındadır ve bir maddenin en küçük boyutuna denilmektedir. Günümüzde fizik altyapılı parça yapılarından meydana gelmektedir. Mühendislik alanında transformatör üzerinde tercih edilmektedir.

Elektrikte Nüve Ne Demek?

Nüve, trafolarda elektrik enerjisinden frekans ayarları değiştirilmeden gerilimin yükseltilmesine yarayan parçalara verilen isimdir.

Kablo Nüvesi Ne İşe Yarar?

Elektrik ile çalışan cihazların, kablolarındaki silindir şeklindeki yapıdır. Yarı manyetik bir madde olan ferritten yapılmış, içi boş bir çekirdektir aslında. Elektromanyetik parazit (emi) ve radyo frekansı (rfi) girişimini azaltmaya yarar.

Manyetik Nüve Nedir?

Manyetik nüve, gücün primerden sekondere taşındığı manyetik bir malzemeden yapılmış gövdedir. Akımın iletildiği bu gövdenin manyetik direncinin çok düşük olması gereklidir. Bu yüzden nüveler bir tarafı yalıtılmış çelik veya demir malzemelerin ince sac biçiminde paketlenmesiyle bir araya getirilir.

İnşaatın Nüve Kısmı Ne Anlama Geliyor?

Nüve kelime olarak "bir şeyin özü, çekirdek" anlamına gelmektedir. Bu tanıma göre nüve konutu sadece temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla üretilmiş, tek veya az bölümden oluşan geçici, barınak veya gecekondu olarak inşa edilen konutlardır.

Konutlarda Nüve Kısmı Nedir?

Nüve konut, bir ailenin minimum koşullarda barınmasını sağlayan bir yaşama ve yatma bölümü ile iş yapma bölümlerinden meydana gelen yapıdır. Özellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde yaşayan düşük gelirli birey ve ailelere sosyal yardım niteliğinde devlet desteğiyle yapılıp tesis edilen ve ilerde aile veya nüfus genişledikçe, ve bireylerin olanakları arttıkça yeni mahaller eklenebilecek şekilde tasarlanan küçük konut türü.

Nüveli İplik Nedir?

Nüve, nüveli iplik ya da çekirdek iplik (core spun), iki unsurdan oluşmuştur; bunlardan içte olanı çekirdek ipliktir, diğeri tüm uzunluk boyunca sargının etrafında eğilebilir liflerdir. Çekirdek ya da öz ipliği genellikle özlü ve fantezi ipliklerde kullanılan ipliğin merkezinde yer alan ve diğer iplik ya da ipliklerin üzerine sarıldığı esas iplik; nüve ipliktir, zemin iplik olarak da adlandırılır. Dışa sarılan iplik ise kılıf iplik olarak bilinir.

Nüve iplik (ilikli iplik), filament olarak sentetikten yapılan ipliğin çevresine pamuktan veya sentetikten ştapel elyaftan bir kılıf geçirilerek oluşturulan ipliklerdir. İpliğin gövdesi sentetikten olduğu için ipliğin sürtünmesi azdır.

Gimping (şeritleme) makinesinde elastik olmayan sonsuz liflerin veya kesikli liflerin elastomer liflerinin şeritlemesiyle yada rovingin içine bir elastomer lifinin eklenmesiyle yapılır. Nüve elastik kumaşların, örgülerin vb. üretiminde kullanılır.

Nüve Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

• Nüveyi çevreleyen yoğun granüller muhtemelen sitoplazmik organellerdir.

• Bu yeşil dönümlerin ortasında, mütevazı bir beyaz sera kümesi günlük aktivitenin nüvesini oluşturuyor.

• Bazen, gerilimler kuyruklu yıldızın nüvesinin parçalarını kıracak kadar güçlüdür.

• Kendi çizimleri, önemli bir mimari çizim koleksiyonunun nüvesini oluşturur.