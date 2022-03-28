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Giriş Tarihi: 28.3.2022 11:32 Son Güncelleme: 28.3.2022 11:33

Ö Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Ö Harfiyle Başlayan Ülkeler, İller Nelerdir?

Ö Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Ö Harfiyle Başlayan Ülkeler, İller Nelerdir?

Alfabemizin 19. Sırasında yer alan Ö harfi sık kullanılan bir sesli harftir lakin ö harfi ile başlayan şehir ve ülke isimleri oldukça nadirdir.  Ö harfi ile başlayan şehir isimleri nelerdir? Ö harfi ile başlayan ülke isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kelime oyunları ve bulmacalarda sıkça karşımıza çıkan sorulardan bazıları şehir ve ülke isimleri üzerinedir. Hem bu tarz bulmacalarda kolaylık hem de genel kültürümüzü zenginleştirmek adına şehir ve ülke isimlerini bilmek hepimiz için faydalıdır. Dünya genelinde yüzlerce ülke, milyonlarca şehir vardır peki Ö harfi ile başlayan Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki şehir isimleri nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye'de Ve Diğer Ülkelerde Ö harfiyle başlayan şehir isimleri nelerdir?

Ülkemizde Ö harfi ile başlayan şehir ismi mevcut değildir lakin dünya genelinde bir kaç şehir ismi ö harfi ile başlar, bu isimleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Östergotland ( İsveç, 430.000 nüfus)
  • Östersund (İsveç, 44.000 nüfus)
  • Örebro ( İsveç, 156.000 nüfus)
  • Örnsköldsvik ( İsveç, 33.000 nüfus)

Ö Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?

Dünya genelinde Ö harfi ile başlayan ülke isimleri sorusuna karşılık sadece tek bir cevap vardır. Ö harfi ile başlayan tek ülke ismi Özbekistan'dır.

Asya kıtasında bulunan Özbekistan ülkesi yaklaşık 35 milyon nüfusa sahiptir, başkenti ise Taşkent şehridir. Para birimi Özbekistan Somu olan bu ülkenin yüz ölçümü ise 448.978 km2'dir. Özbekistan'ın resmi dili Özbekçe'dir.

Denize kıyısı olmadığı için karasal iklime sahip olan Özbekistan ülkesinin bu sebeple iklim örtüsü toprak ve çöldür. Ülkenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır.

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