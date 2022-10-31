O Harfi İle Başlayan Ülkeler - O Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri Kaç Tane?

Dünyada 200 küsur ülke vardır ve bunlardan sadece ikisinin baş harfi o ile başlayan isimlere sahiptir. Bu o harfi ile başlayan ülke isimlerini bilmek sınavlarda, bulmacalarda yahut kelime oyunlarında kolaylık sağlayacaktır. O harfi ile başlayan ülke ismi vardır? O harfi ile başlayan ülke isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

O Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Yeryüzünde 200den fazla ülke mevcuttur ama sadece bunlardan iki tanesinin baş harfi o ile başlar. Bu ülke isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

Orta Afrika Cumhuriyeti ( Afrika )

Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının ortasında yer alan, hiçbir denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Yaklaşık beş milyon nüfusu 622.980 km2 yüz ölçümüne sahip Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui ilidir. Ülkenin resmi dili Sango ve Fransızcadır.

Osetya ( Asya )

Osetya, Kafkas sıradağlarının güney ve kuzey yamaçlarına konumlanmış, Güney Osetya ve Kuzey Osetya olarak iki ayrı bölgeye bölünmüş, toplamda 12.000 km2 yüz ölçümüne sahip bir ülkedir. Güney Osetya Cumhuriyeti yaklaşık altmış bin, Kuzey Osetya ise yedi yüz nüfusa sahiptir. İki bölgenin de kullandığı diller Osetçe ve Rusçadır.