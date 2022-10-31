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Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:48 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:48

O İle Başlayan Bitki İsimleri - O Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

O İle Başlayan Bitki İsimleri - O Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Dilimizde hemen hemen her harf ile başlayan bir sözcük bulunmaktadır. Fakat kimi bu sözcükler daha az bilinebilmekte ve istenilen harf ile başlayan herhangi bir sözcük yokmuş gibi bir düşünceye kapılınmaktadır. O harfi de bu düşünceye sahip olunacak harflerden bir tanesidir. Bu harf ile ilgili en çok aratılan şey O harfi ile başlayan bir bitki ismi karşımıza çıkmaktadır. O harfi ile başlayan birden fazla bitki olup birçoğu fazla bilinmeyen bitkiler olması nedeniyle o ile başlayan bitki olmadığı sanılmaktadır.

80'lerin ve 90'ların en çok oynanan oyunlarından biri olan isim-şehir oyunu çıkan belli bir harfle ilgili istenilen kelimeler bulunarak oynan bir oyundur. Özellikle bu oyunda O harfi geldiği zaman bitki ya da eşya ismi bulmak oldukça zordur. Sizler için araştırdık ve yazımızın devamında o ile başlayan isimler sıraladık. Yazımızın devamını okuyarak ulaşabilirsiniz.

O ile Başlayan Bitki İsimleri Nelerdir?

İsim-şehir oyununun en zorlu harflerinden biri olan O harfi, özellikle bitki ismi bulma konusunda zorlamaktadır. Fazla bilinmeyen bitkiler olduğu için akıllara gelmeyen o harfi ile başlayan bitki isimleri aşağıda sıralandığı gibidir.

  • Okaliptüs
  • Orkide
  • Oğul Otu
  • Obrizya
  • Ortanca
  • Orman Sarmaşığı
  • Oya Çiçeği
  • Ovaz
  • Okaliptüs Meyvesi

O ile Başlayan Bitki ve Eşya İsimleri Var Mıdır?

O harfi ile başlayan bitki ismi olduğu kadar eşya isimleri de bulunmaktadır. İsim şehir oyununda kazanmanızı sağlayan O harfi ile başlayan eşya isimleri şunlardır:

  • Oje
  • Oklava
  • Ocak
  • Olta
  • Org
  • Oturak
  • Oyuncak
  • Obua (Bir tür enstrüman.)
  • Ok
  • Okka
  • Orak
  • Otomobil
  • Odyoskop (Tıpta kulağa bakmak için kullanılan alet.)

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