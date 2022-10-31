O İle Başlayan Bitki İsimleri - O Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

80'lerin ve 90'ların en çok oynanan oyunlarından biri olan isim-şehir oyunu çıkan belli bir harfle ilgili istenilen kelimeler bulunarak oynan bir oyundur. Özellikle bu oyunda O harfi geldiği zaman bitki ya da eşya ismi bulmak oldukça zordur. Sizler için araştırdık ve yazımızın devamında o ile başlayan isimler sıraladık. Yazımızın devamını okuyarak ulaşabilirsiniz.

O ile Başlayan Bitki İsimleri Nelerdir?

İsim-şehir oyununun en zorlu harflerinden biri olan O harfi, özellikle bitki ismi bulma konusunda zorlamaktadır. Fazla bilinmeyen bitkiler olduğu için akıllara gelmeyen o harfi ile başlayan bitki isimleri aşağıda sıralandığı gibidir.

Okaliptüs

Orkide

Oğul Otu

Obrizya

Ortanca

Orman Sarmaşığı

Oya Çiçeği

Ovaz

Okaliptüs Meyvesi

O ile Başlayan Bitki ve Eşya İsimleri Var Mıdır?

O harfi ile başlayan bitki ismi olduğu kadar eşya isimleri de bulunmaktadır. İsim şehir oyununda kazanmanızı sağlayan O harfi ile başlayan eşya isimleri şunlardır: