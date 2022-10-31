Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri O İle Başlayan Bitki İsimleri - O Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:41 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:41

O İle Başlayan Bitki İsimleri - O Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

O İle Başlayan Bitki İsimleri - O Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Daha çok eskiden oynanan oyunlardan biri olan isim şehir hayvan oyunu günümüze kadar ilgisini kaybetse de gelebilmiş oyunlardan bir tanesidir. Oyunda bazı harfler ile başlıklarda istenileni bulmak zor olabilmektedir. Bu durum başlığa ve harfe göre değişmektedir. O harfi ile başlayan bitki ismi bulmak da zor olan başlık ve harflerden bir tanesidir. O harfi ile bitki ismi olsa da fazla bilinmeyen isimler olduğu için yok sanılabilmektedir.

O ile başlayan bitki isimlerinin birkaç tanesi haricinde fazla bilindik değildir. O harfi ile bitki isimleri, hayvan, eşya ve daha fazlasını öğrenmek isterseniz yazımızın devamından istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

O Harfi ile Başlayan Hayvan, Eşya ve Bitki İsimleri Nelerdir?

O harfi ile başlayan birden fazla kelime yer almaktadır. Bunlar arasında bitki, hayvan, eşya isimleri de bulunmaktadır. O harfiyle başlayan bitki isimleri aşağıda verildiği gibidir:

  • Orkide
  • Orman Sarmaşığı
  • Oğul Otu
  • Okaliptüs Yaprağı
  • Oya Çiçeği
  • Ortanca
  • Obrizya
  • Oğul Otu

O harfi ile başlayan hayvan isimleri ise şu şekildedir:

  • Ornitorenk
  • Orman Faresi
  • Orman Horozu
  • Orkinos (Balık türü.)
  • Orangutan (Maymun türü.)
  • Opussum (Keseli sıçan türü.)
  • Oselo (Kedigil familyasına ait bir tür.)
  • Oklu Kirpi

O harfi ile başlayan eşya isimleri de şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Oyuncak
  • Otomobil
  • Org
  • Orak
  • Ocak
  • Obua (Müzik aleti.)
  • Ocak
  • Odyoskop (Tıpta kulaklara bakmak için kullanılan bir araç.)
  • Oje
  • Ok
  • Oklava
  • Olta
  • Orak (Tarımda kullanılan bir alet.)
  • Oturak
  • Org (Müzik aleti.)

ARKADAŞINA GÖNDER
O İle Başlayan Bitki İsimleri - O Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA