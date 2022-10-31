O İle Başlayan Bitki İsimleri - O Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

O ile başlayan bitki isimlerinin birkaç tanesi haricinde fazla bilindik değildir. O harfi ile bitki isimleri, hayvan, eşya ve daha fazlasını öğrenmek isterseniz yazımızın devamından istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

O Harfi ile Başlayan Hayvan, Eşya ve Bitki İsimleri Nelerdir?

O harfi ile başlayan birden fazla kelime yer almaktadır. Bunlar arasında bitki, hayvan, eşya isimleri de bulunmaktadır. O harfiyle başlayan bitki isimleri aşağıda verildiği gibidir:

Orkide

Orman Sarmaşığı

Oğul Otu

Okaliptüs Yaprağı

Oya Çiçeği

Ortanca

Obrizya

Oğul Otu

O harfi ile başlayan hayvan isimleri ise şu şekildedir:

Ornitorenk

Orman Faresi

Orman Horozu

Orkinos (Balık türü.)

Orangutan (Maymun türü.)

Opussum (Keseli sıçan türü.)

Oselo (Kedigil familyasına ait bir tür.)

Oklu Kirpi

O harfi ile başlayan eşya isimleri de şu şekilde sıralanmaktadır: