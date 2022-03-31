O İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? O Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Bazen sadece sözcüklere dayanan bazen de resimli görsellerle destekleyebileceğiniz o ile eşya isimleri hem ev hem de okul ortamlarında oynanabilecek pek çok oyuna rehberlik edebilir. Anlamlarıyla birlikte öğretildiğinde daha kalıcı bilgiler sağlayacak listemize bir göz atarak keyifli oyunlar yaratabilirsiniz.

O ile Başlayan Eşya İsmi Var mı?

O ile eşya isimleri listemize kelimelerin anlamlarını da ekledik. Böylece karşınıza çıkan kelimeleri tıpkı tabu oyununda olduğu gibi anlamlarıyla da çocuklarınıza sorabilirsiniz. Farklı kullanım amaçları olan ve o ile başlayan eşya listemiz şu şekilde:

Org : Bir tür müzik aletidir. Klavyeli çalığılar grubunda yer alır ve çoğu düğünde sıkça karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda çocuklara özel olarak oyuncağı da üretilen bir eşyadır.

: Bir tür müzik aletidir. Klavyeli çalığılar grubunda yer alır ve çoğu düğünde sıkça karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda çocuklara özel olarak oyuncağı da üretilen bir eşyadır. Oyun hamuru: Çocuklar için keyifli zaman geçirmeye yarayan, bir çeşit aktivite eşyasıdır. Yumuşak, kolay şekil alabilen ve farklı renklerden hazırlanan bir tür hamur türüdür. Ev ve okul başta olmak üzere çoğu ortamda karşınıza çıkabilir. Bu o harfi ile eşya ismi olan oyun hamuru farklı figürleri yapabilmekte kullanılır.

Çocuklar için keyifli zaman geçirmeye yarayan, bir çeşit aktivite eşyasıdır. Yumuşak, kolay şekil alabilen ve farklı renklerden hazırlanan bir tür hamur türüdür. Ev ve okul başta olmak üzere çoğu ortamda karşınıza çıkabilir. Bu o harfi ile eşya ismi olan oyun hamuru farklı figürleri yapabilmekte kullanılır. Oje: Genç kız ve kadınların sık kullandığı bir çeşit makyaj malzemesidir. Kullanım yeri el ve ayak tırnaklarıdır. Onlarca farklı rengi bulunabildiği gibi simli, şekilli ya da fosforlu gibi çeşitli türleri de bulunur. Suya dayanıklıdır ve aseton isimli bir madde kullanılarak sürüldüğü ortamda çıkarılabilir.

Genç kız ve kadınların sık kullandığı bir çeşit makyaj malzemesidir. Kullanım yeri el ve ayak tırnaklarıdır. Onlarca farklı rengi bulunabildiği gibi simli, şekilli ya da fosforlu gibi çeşitli türleri de bulunur. Suya dayanıklıdır ve aseton isimli bir madde kullanılarak sürüldüğü ortamda çıkarılabilir. Ot biçme makinası: Büyük ev bahçeleri ya da belediyelerin çevre düzenlemelerinde kullandığı bir tür alettir. Farklı büyüklüklerde ve renklerde olabileceği gibi ana amacı yerdeki ot ve bitkilerin daha düzenli görünmesini sağlamaktır.

Büyük ev bahçeleri ya da belediyelerin çevre düzenlemelerinde kullandığı bir tür alettir. Farklı büyüklüklerde ve renklerde olabileceği gibi ana amacı yerdeki ot ve bitkilerin daha düzenli görünmesini sağlamaktır. Oturak: Günümüzde genç nesil arasında çok kullanılmasa da mutlaka büyüklerinizde duyduğunuz bir kelimedir. Bir çeşit tabure olarak düşünebileceğiniz oturak farklı malzemelerden üretilen ve üzerine oturulabilen, sırt kısmı olmayan eşyalara verilen isimdir.

Günümüzde genç nesil arasında çok kullanılmasa da mutlaka büyüklerinizde duyduğunuz bir kelimedir. Bir çeşit tabure olarak düşünebileceğiniz oturak farklı malzemelerden üretilen ve üzerine oturulabilen, sırt kısmı olmayan eşyalara verilen isimdir. Otomobil: 4 tekeri bulunan, kişilere ait olan, farklı model ve markalara ait olan renkli araçlara verilen isimdir.

O Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

O harfi ile eşya ismi listemize ek olarak yeni kelimeler ekleyecek olursak;