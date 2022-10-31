O İle Başlayan Hayvan İsimleri - O Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Yaşadığımız dünyanın çeşitliliği bazen kafamızı karıştırabilir. Doğal hayat aslında bilmediğimiz birçok hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle kendi coğrafyamızda yaşamayan hayvanlara hepimiz biraz yabancı değil miyiz? Yaşadığınız bu yabancılığı biraz olsun azaltmak için hazırladığımız yazımızın detaylarına hep beraber geçelim.

O İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ

Hayvan isimlerinden O harfi ile başlayan hayvanların isimlerinin alfabetik sıralaması ve O harfi ile başlayan hayvanların dünyada bulunduğu bölgeler aşağıdaki gibidir: