O İle Başlayan Hayvan İsimleri - O Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Yaşadığımız dünyanın çeşitliliği bazen kafamızı karıştırabilir. Doğal hayat aslında bilmediğimiz birçok hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle kendi coğrafyamızda yaşamayan hayvanlara hepimiz biraz yabancı değil miyiz? Yaşadığınız bu yabancılığı biraz olsun azaltmak için hazırladığımız yazımızın detaylarına hep beraber geçelim.
O İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ
Hayvan isimlerinden O harfi ile başlayan hayvanların isimlerinin alfabetik sıralaması ve O harfi ile başlayan hayvanların dünyada bulunduğu bölgeler aşağıdaki gibidir:
- OKLU KİRPİ: Afrika ve Akdeniz aynı zamanda Hindistan ve Nepal'de bulunabilirler.
- ORANGUTAN: Güneydoğu Asya'da yaşamaktadırlar.
- ORKİNOS: Pasifik, Kuzey Atlantik Okyanusunun 10 derece altına düşmeyen yarı tropik ve ılıman sularında, Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'de bulunabilirler.
- ORMAN FARESİ: Türkiye'de en sık karşılaşılan fare türlerinden biri olarak karşımıza çıkan bir fare türüdür.
- ORMAN HOROZU: Avrasya'da bulunan bir horoz türüdür. Avrasya bölgesinin orta ve kuzey kesimlerinde bulunan bir horoz türüdür.
- ORNİTORENK: Günümüzde Güney Avusturalya'da bulunan bir memeli türüdür.
- OPUSSUM: Sadece Amerika'da bulunan bir keseli sıçan familyası.
- OSELO: Kedigillerden biri olarak karşımıza çıkan Oselo, Meksika, Güney ve Orta Amerika'da yaşamaktadır.