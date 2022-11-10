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Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:00 Son Güncelleme: 10.11.2022 11:00

Ö İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ö Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ö İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ö Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ö ile başlayan kelimeler nelerdir sorusuna birçok harf sayısında kelime sayılarak yanıt verilebilir. Kelimelerin içerisindeki harf sayıları farklı olsa da her kelimenin ortak özelliği ö harfi ile başlıyor olmasıdır. Günlük konuşma dilinde de ö ile başlayan kelimeler çok sık kullanılır. Anlatımı güçlendirmede önemli bir yeri olan ö harfi ile başlayan kelimeler farklı anlamları ile öne çıkar. Türkçe ve İngilizce ö harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler yazımızın devamında yer alıyor.

Ö ile başlayan kelimeler nelerdir konusu kelime haznesini geliştirmek isteyen kişilerin önem verdiği bir konu. Alfabenin 16. harfi olan ö birçok kelimenin ilk harfi durumundadır. Bu bakımdan ö harfi ile başlayan erkek ve kız isimleri de oldukça fazladır. Türkçede baş harfi ö olan yaklaşık olarak 675 kelime bulunur. Bu kelimelerin hepsi çok kullanılmaz. Ancak yine de bilmek kelime dağarcığı önem taşır. Türkçe ve İngilizce ö harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler sizler için haberimizde paylaşıldı.

Ö İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabenin sesli harfleri arasında yer alan ö harfi birçok kelimenin ilk harfi olarak kullanılır. Alfabe diziliminde 16. Sırada yer alan bu harf ile farklı uzunluklarda birçok kelime üretilir. Günlük konuşma dilinde de bu kelimeler çok sık olarak kullanılır. Anlatımı güçlendirmek ya da daha iyi şekilde anlatmak istenilenleri ifade etmek açısından ö harfi son derece önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan farklı uzunluk ve harf sayılarındaki ö harfi ile başlayan kelimeler arasında şunlar öne çıkanlardır:

  • Önemsemek
  • Öksürmek
  • Ödenek
  • Ölümlü
  • Önemli
  • Önerge
  • Öğürme
  • Öbek
  • Ökçe

Gibi kelimeler Türkçe dilinde çok fazla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Her kelimenin anlamı ise birbirinden oldukça farklıdır. Bu bakımdan bir kelime kullanılmadan önce anlamına önem vermek gerekir.

Ö İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ö harfi ile başlayan birçok kelime ile özellikle bulmacalarda da karşılaşılabilir. Kelime oyunlarında belli harf sayısında kelimeleri bulmak gerekebilir. 5 harfli olan ve ö harfi ile başlayan kelimeler de bu bakımdan önem taşır. Bulmaca ya da kelime oyunlarında ö ile başlayan ve 5 harften oluşan kelime soruluyor ise şu kelimeler örnek verilebilir:

  • Ödeme
  • Ödünç
  • Öğlen
  • Öksüz
  • Ölçek
  • Ölçer
  • Ölçüt
  • Önlem
  • Önlük
  • Örmek

Kelimeleri oldukça bilinen kelimeler arasında yer alır. Bu kelimeler yanında öncül, önder, öncel gibi kelimeler de önemlidir.

Ö Harfi ile Başlayan Kız ve Erkek İsimleri

Ö harfi kelimeler yanında çeşitli kişi isimlerinde de çok kullanılan bir harftir. Bu harf ile başlayan kız ve erkek isimleri arasında şunlara yer verilebilir:

  • Özden
  • Önder
  • Ömer
  • Özlem
  • Özcan
  • Özgür
  • Özge
  • Öznur
  • Ömür
  • Ökmen

Gibi isimler kişiler için kullanılabilecek düzeyde isimlerdir. Birçok kız ve erkek için tercih edilebilen ö harfi ile başlayan isim mevcuttur. Bu isimlerin her biri ö harfi ile başlasa da anlamları bakımından farklılık gösterebilir.

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