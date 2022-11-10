Ö İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ö Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ö ile başlayan kelimeler nelerdir konusu kelime haznesini geliştirmek isteyen kişilerin önem verdiği bir konu. Alfabenin 16. harfi olan ö birçok kelimenin ilk harfi durumundadır. Bu bakımdan ö harfi ile başlayan erkek ve kız isimleri de oldukça fazladır. Türkçede baş harfi ö olan yaklaşık olarak 675 kelime bulunur. Bu kelimelerin hepsi çok kullanılmaz. Ancak yine de bilmek kelime dağarcığı önem taşır. Türkçe ve İngilizce ö harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler sizler için haberimizde paylaşıldı.

Ö İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabenin sesli harfleri arasında yer alan ö harfi birçok kelimenin ilk harfi olarak kullanılır. Alfabe diziliminde 16. Sırada yer alan bu harf ile farklı uzunluklarda birçok kelime üretilir. Günlük konuşma dilinde de bu kelimeler çok sık olarak kullanılır. Anlatımı güçlendirmek ya da daha iyi şekilde anlatmak istenilenleri ifade etmek açısından ö harfi son derece önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan farklı uzunluk ve harf sayılarındaki ö harfi ile başlayan kelimeler arasında şunlar öne çıkanlardır:

Önemsemek

Öksürmek

Ödenek

Ölümlü

Önemli

Önerge

Öğürme

Öbek

Ökçe

Gibi kelimeler Türkçe dilinde çok fazla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Her kelimenin anlamı ise birbirinden oldukça farklıdır. Bu bakımdan bir kelime kullanılmadan önce anlamına önem vermek gerekir.

Ö İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ö harfi ile başlayan birçok kelime ile özellikle bulmacalarda da karşılaşılabilir. Kelime oyunlarında belli harf sayısında kelimeleri bulmak gerekebilir. 5 harfli olan ve ö harfi ile başlayan kelimeler de bu bakımdan önem taşır. Bulmaca ya da kelime oyunlarında ö ile başlayan ve 5 harften oluşan kelime soruluyor ise şu kelimeler örnek verilebilir:

Ödeme

Ödünç

Öğlen

Öksüz

Ölçek

Ölçer

Ölçüt

Önlem

Önlük

Örmek

Kelimeleri oldukça bilinen kelimeler arasında yer alır. Bu kelimeler yanında öncül, önder, öncel gibi kelimeler de önemlidir.

Ö Harfi ile Başlayan Kız ve Erkek İsimleri

Ö harfi kelimeler yanında çeşitli kişi isimlerinde de çok kullanılan bir harftir. Bu harf ile başlayan kız ve erkek isimleri arasında şunlara yer verilebilir:

Özden

Önder

Ömer

Özlem

Özcan

Özgür

Özge

Öznur

Ömür

Ökmen

Gibi isimler kişiler için kullanılabilecek düzeyde isimlerdir. Birçok kız ve erkek için tercih edilebilen ö harfi ile başlayan isim mevcuttur. Bu isimlerin her biri ö harfi ile başlasa da anlamları bakımından farklılık gösterebilir.