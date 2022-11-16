O İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce O Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

O ile başlayan birçok kız ismi bulunuyor. Yeni doğan kız bebeğiniz için bir isim arayışındaysanız bu isimler sizin için ilham verici olabilir. Oya, Oyacan, Omay, Okyanus, Orkide, Oylum ve Oba kız için kullanılan isimlerken; Olgun, Onat, Olcay, Oflaz isimleri ise hem kız hem de erkekler için kullanılan isimlerdir.

O ile Başlayan Kız İsimleri

O ile başlayan birçok kız ismi bulunuyor. Yeni doğan kız bebeğiniz için bir isim arayışındaysanız bu isimler sizin için ilham verici olabilir. O ile başlayan bazı kız isimleri;

Oya, Oyacan, Omay, Okyanus, Orkide, Oylum ve Oba. Olgun, Onat, Olcay, Oflaz isimleri ise hem kız hem de erkek için kullanılan isimlerdir.

O ile Başlayan Erkek İsimleri

Yeni doğacak erkek bebeğiniz için isim arayışındaysanız ve o harfi ile başlayan erkek isimlerini merak ediyorsanız işte o harfi ile başlayan bazı erkek isimleri;

Ogeday, Ogün, Oğulcan, Oğuzhan, Oğuz, Okan, Oktay, Onur, Onuralp, Onurhan günlük hayatta sıklıkla kullanılan o ile başlayan erkek isimlerinden bazıları.

Bunların yanı sıra günlük hayatta pek sık karşılaşmadığımız o harfi ile başlayan bazı erkek isimleri de bulunuyor. Bunlar;

Olgaç, Olkan, Onan, Oğultekin, Oğultürk, Okay, Ongun, Ortaç, Orkut ve Ozaner.

O ile Başlayan Hayvanlar

Ornitorenk, oklu kirpi, orangutan, orman horozu, orman faresi, orkinos, ova tilkisi ise o harfi ile başlayan hayvan isimleridir.

O ile Başlayan Eşyalar

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ve o harfi ile başlayan bazı eşyalar; oklava, ok, org, oje, oyun hamuru, ocak, olta, oyuncak, okul çantası ve otobüs.

O ile Başlayan İngilizce Kelimeler

Oil, oiled, oilcan, owl, orison, own, ovoid, ovular, onion, originator, original, opposite, origin İngilizcede günlük konuşma dilince sıklıkla kullanılan ve o ile başlayan kelimelerden bazılarıdır.

O ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Oğlak, oğlan, ojeli, omlet, opera, optik, orada, organ, otçul, otizm, otlak, otluk, otsuz, ovmak o harfi ile başlayan 5 harfli kelimelerden bazılarıdır.