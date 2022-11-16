Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri O İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce O Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:35 Son Güncelleme: 16.11.2022 14:35

O İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce O Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

O harfi ile başlayan kelimeler oldukça fazladır. O ile başlayan kelimeler arasında günlük hayatımızda sıkça kullandıklarımız olduğu kadar hiç kullanmadığımız kelimeler de bulunuyor. O ile başlayan ingilizce kelimeler de bir hayli fazla. Her iki dilde de o ile başlayan kelimeler bulunuyor. Siz de o harfli ile başlayan kelimeleri, kız ve erkek isimlerini, hayvanları, eşyaları, İngilizce kelimeleri merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

O İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce O Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

O ile başlayan birçok kız ismi bulunuyor. Yeni doğan kız bebeğiniz için bir isim arayışındaysanız bu isimler sizin için ilham verici olabilir. Oya, Oyacan, Omay, Okyanus, Orkide, Oylum ve Oba kız için kullanılan isimlerken; Olgun, Onat, Olcay, Oflaz isimleri ise hem kız hem de erkekler için kullanılan isimlerdir.

O ile Başlayan Kız İsimleri

O ile başlayan birçok kız ismi bulunuyor. Yeni doğan kız bebeğiniz için bir isim arayışındaysanız bu isimler sizin için ilham verici olabilir. O ile başlayan bazı kız isimleri;

Oya, Oyacan, Omay, Okyanus, Orkide, Oylum ve Oba. Olgun, Onat, Olcay, Oflaz isimleri ise hem kız hem de erkek için kullanılan isimlerdir.

O ile Başlayan Erkek İsimleri

Yeni doğacak erkek bebeğiniz için isim arayışındaysanız ve o harfi ile başlayan erkek isimlerini merak ediyorsanız işte o harfi ile başlayan bazı erkek isimleri;

Ogeday, Ogün, Oğulcan, Oğuzhan, Oğuz, Okan, Oktay, Onur, Onuralp, Onurhan günlük hayatta sıklıkla kullanılan o ile başlayan erkek isimlerinden bazıları.

Bunların yanı sıra günlük hayatta pek sık karşılaşmadığımız o harfi ile başlayan bazı erkek isimleri de bulunuyor. Bunlar;

Olgaç, Olkan, Onan, Oğultekin, Oğultürk, Okay, Ongun, Ortaç, Orkut ve Ozaner.

O ile Başlayan Hayvanlar

Ornitorenk, oklu kirpi, orangutan, orman horozu, orman faresi, orkinos, ova tilkisi ise o harfi ile başlayan hayvan isimleridir.

O ile Başlayan Eşyalar

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ve o harfi ile başlayan bazı eşyalar; oklava, ok, org, oje, oyun hamuru, ocak, olta, oyuncak, okul çantası ve otobüs.

O ile Başlayan İngilizce Kelimeler

Oil, oiled, oilcan, owl, orison, own, ovoid, ovular, onion, originator, original, opposite, origin İngilizcede günlük konuşma dilince sıklıkla kullanılan ve o ile başlayan kelimelerden bazılarıdır.

O ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Oğlak, oğlan, ojeli, omlet, opera, optik, orada, organ, otçul, otizm, otlak, otluk, otsuz, ovmak o harfi ile başlayan 5 harfli kelimelerden bazılarıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
O İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce O Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA