Ö İle Başlayan Şehir Ve Ülke - Dünyada Türkiye’de Ö Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Ülkemizde bulunan şehirler arasında "Ö" harfi ile başlayan şehir yoktur. Ancak Dünya üzerinde "Ö" harfi ile başlayan bazı şehirler bulunur. Bu şehirler genellikle İsveç ülkesinde yer alırlar.

Ö Harfi İle Başlayan Şehir

Ülkemizde "Ö" harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır. Bu nedenle " Ö harfi ile başlayan şehir" yerine genellikle "O harfi ile başlayan şehir" kelime oyunlarında kullanılır. Ancak Dünya üzerinde Ö ile başlayan birkaç şehir bulunur. Bunlar şunlardır:

Örnsköldsvik- İsveç: İsveç'in orta- doğu bölümünde yer alan bu şehir Botni kıyılarında yer alır.

Östersund- İsveç: İsveç'in kuzeyinde yer alır. Yüz ölçümü olarak İsveç'in en büyük şehirlerinden birisidir.

Örebro- İsveç: Güney kuşağında yer alan bu şehir Göller Yöresine aittir.

Östergötland- İsveç: İsveç'in en çok turist çeken şehirleri arasındadır. Baltık Denizine kıyısı bulunur. İsveç'in en kalabalık şehirlerinden birisidir.

Ayrıca Türkiye'de bulunan O harfiyle başlayan şehirler şunlardır:

Osmaniye: Akdeniz Bölgesinin doğu kesiminde yer alan bir şehirdir.

Ordu: Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümü içerisinde yer alan bir şehirdir.

Dünya üzerinde O ile başlayan önemli şehirlerden birkaçı şu şekildedir: