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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:44 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:44

Ö İle Başlayan Şehir Ve Ülke - Dünyada Türkiye’de Ö Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Ö İle Başlayan Şehir Ve Ülke - Dünyada Türkiye’de Ö Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Ülkeler kolay organize olabilmek amacı ile şehirlere bölünmüştür. Ülkemizde ise güncel olarak 81 tane şehir bulunmaktadır. Her şehir adının arkasında farklı bir hikaye bulunur. Bu ilgi çeken hikayelerle birlikte şehirlere isimler verilmiştir. Ancak alfabemizde bulunan bazı harfler ile başlayan şehir isimleri ülkemizde bulunmamaktadır. Bu nedenle kelime oyunlarında şehir isimlerinde “Ö” gibi harflerde oyuncular zorlanmaktadır.

Ülkemizde bulunan şehirler arasında "Ö" harfi ile başlayan şehir yoktur. Ancak Dünya üzerinde "Ö" harfi ile başlayan bazı şehirler bulunur. Bu şehirler genellikle İsveç ülkesinde yer alırlar.

Ö Harfi İle Başlayan Şehir

Ülkemizde "Ö" harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır. Bu nedenle " Ö harfi ile başlayan şehir" yerine genellikle "O harfi ile başlayan şehir" kelime oyunlarında kullanılır. Ancak Dünya üzerinde Ö ile başlayan birkaç şehir bulunur. Bunlar şunlardır:

  • Örnsköldsvik- İsveç: İsveç'in orta- doğu bölümünde yer alan bu şehir Botni kıyılarında yer alır.
  • Östersund- İsveç: İsveç'in kuzeyinde yer alır. Yüz ölçümü olarak İsveç'in en büyük şehirlerinden birisidir.
  • Örebro- İsveç: Güney kuşağında yer alan bu şehir Göller Yöresine aittir.
  • Östergötland- İsveç: İsveç'in en çok turist çeken şehirleri arasındadır. Baltık Denizine kıyısı bulunur. İsveç'in en kalabalık şehirlerinden birisidir.

Ayrıca Türkiye'de bulunan O harfiyle başlayan şehirler şunlardır:

  • Osmaniye: Akdeniz Bölgesinin doğu kesiminde yer alan bir şehirdir.
  • Ordu: Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümü içerisinde yer alan bir şehirdir.

Dünya üzerinde O ile başlayan önemli şehirlerden birkaçı şu şekildedir:

  • Oakland- Amerika Birleşik Devletleri
  • Obre Lake- Kanada
  • Ocho Rios- Jamaika
  • Odessa- Ukrayna
  • Ofu Village- Amerikan Samoa
  • Ogdensburg- Amerika Birleşik Devletleri
  • Oita- Japonya
  • Okinawa- Rusya
  • Olbia- İtalya
  • Olympic Dam- Avustralya
  • Open Bay- Papua Yeni Gine
  • Orange- AMerika Birleşik Devletleri
  • Orel- Rusya
  • Oslo- Norveç
  • Ostend- Belçika
  • Ovalle- Şili
  • Oxford House- Kanada

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