O İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu O İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçede 29 harf bulunmakla beraber, bunun 21'i ünsüz harftir. Ünsüz harfler arasında çok sık kullanılan O harfi, kullanıcılar tarafından da araştırılmıştır. Kelimenin başına, ortasına ve sonuna eklenen O harfi ile ilgili çok sayıda sözcük bulunmuştur. O ile biten kelimeler nelerdir sorusu özellikle kelime oyunu oynayacak kişiler tarafından araştırılmıştır. Dilimizde o harfi ile biten toplam 284 kelime vardır. Türkçe 3,4,5 ve 6 harfli sonu O ile biten kelime listesi merak edilmiştir. Bu yazımızda sizler için o ile biten kelimeler nelerdir sorusuna cevap aradık.

O ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Dilimizde çok sık kullanılan o harfi ile ilgili çok sayıda kelime bulunur. O ile biten kelimeleri araştıran kişiler, özellikle kelime oyunlarında da bu kelimeleri kullanmıştır. Bu kelimeler aşağıdaki gibidir;

Kadastro

Flamingo

Komposto

Oratoryo

Protesto

Tekvando

Anbargo

Animato

Avokado

Bilanço

Çimento

Daktilo

Sonu O ile Biten Kelimeler

Türkçede çok sık kullanılan o harfi, cümlenin sonunda da yer almıştır. Dilimizde sonu o ile biten kelimeler aşağıdaki gibidir;

Sonu o ile biten 3 harfli kelimeler; Eko, uzo, alo

Sonu o ile biten 4 harfli kelimeler; Depo, kano, logo, pipo, puro, tüyo, vazo, solo

Sonu o ile biten 5 harfli kelimeler; Kablo, kakao, çello, getto, banyo, metro, mikro, palto

Sonu o ile biten 6 harfli kelimeler; Lavabo, düello, gazino, piyano, stüdyo, anjiyo, libido, presto