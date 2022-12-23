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Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:08 Son Güncelleme: 23.12.2022 10:08

Ö İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu Ö İle Biten Kelimeler Listesi

ö ile biten kelimeler bütünü oldukça az sayıdadır. Birkaç kelime sadece ö harfi ile biten kelimeler düzeneğini oluşturmaktadır. Bir liste oluşturacaksa konuyla alakalı çok az madde ortaya çıkacaktır. Konuşma dilinde ö ile biten 4 harfli kelimeler kullanmak biraz güç olabilir. Bu güçlük Türkçe dilinin özelliğinden kaynaklı bir durumdur. sonu ö ile biten kelimeler anlatılırken farklı alanlara değinilir. Çünkü birbirinden bağımsız kavramlardır ve farklı alanları nitelemektedirler. ö ile biten eşya var mı yok mu da tartışılması gereken bir konudur.

Ö İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu Ö İle Biten Kelimeler Listesi

ö ile biten kelimeler Türkçe dilinde var olan ama sayıca oldukça az olan kelimelerdir. Bu sebeple çok fazla sonu ö ile biten kelimeler bahsedilmesi mümkün değildir. ö ile biten 4 harfli kelimeler incelendiğinde her bir kavramın birbirinden bağımsız olduğu sonucuna varılır. Yani her kavram farklı bir durumu anlatmaktadır. Özellikle durum konuşma dilinde olumlu bir unsurdur. ö harfi ile biten kelimeler seçeneğinden yararlanarak, kelime dağarcığı zenginleştirilebilir. Aynı şeyin ö ile biten eşya için geçerli olup olmadığı da ayrı olarak bakılmalıdır.

Ö ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Ö harfi ile biten kelimeler Türkçe dilinde olan sözcüklerdir. Türkçe dilinde vardır fakat sayıca azlardır. Dolayısıyla diğer harflere göre konuşurken ö ile biten kelimelerden yararlanmak biraz güçtür. Yine de bir insanın kelime dağarcığının zenginleşmesine imkân tanıyacak özelliktedir. Örneğin ö ile biten kelime için banliyö kavramı verilebilir. Banliyö kavramı karşımıza nadir çıkan bir kavramdır. Banliyö kavramı bir şehrin uzağında olan yerleşim yerini tanımlar. Sadece tanım bu kadar değildir. Aynı zamanda o şehirde yaşayan bireylerin özelliklerini de tanımlamaktadır. Ö ile biten diğer bir kavram mösyö kavramıdır. Aslında mösyö kavramı Türkçedeki bay kavramıyla eş değerdir. Yine ö ile biten kelimelere öhö de dahil edilebilir.

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Ö İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu Ö İle Biten Kelimeler Listesi
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