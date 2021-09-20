O kitap yarım asır sonra yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Neşe Kırımer tarafından yazılan 640 sayfalık Farmakognozi ve Fitoterapi kitabı yayınlandı. Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, "Farmakognozi genel anlamıyla, tıbbi ve aromatik bitkiler bilimi olarak eczacılık eğitimi müfredatında yer alan önemli bir meslek dersidir. Fitoterapi ise 'bitkilerle tedavi' anlamındadır" diye konuştu.

Yeni bir farmakognozi ders kitabının 1970'li yıllardan bu yana yazılmadığını belirten Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, "Bizler birikimimizi tüm eczacılık öğrencileri ile paylaşmayı amaç edinerek bu kitabı hazırladık. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemde olan Fitoterapinin birçok fakültede zorunlu ders olarak okutuluyor olması, bu alanda da güncel bilgilerin Farmakognozi ile birlikte sunulması gerekliliğini ortaya koydu. Kitabımızda genel farmakognozi bilgileri yanında etken madde grupları ve ilgili drogların fitoterapide kullanım bilgilerine de yer verildi" dedi.

(Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer)

Eczacılık fakültelerinin yanı sıra kitaptan, ziraat, gıda mühendisliği, sağlık bilimleri fakültelerinde de modern bir ders kitabı olarak yararlanılabileceği; fitoterapi ve aromaterapi konularına ilgi gösteren kişilere de önemli ve güvenilir bir kaynak olabileceği belirtiliyor.