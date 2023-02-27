Oblik Kası Nerede? Oblik Kasları Nasıl Çalıştırılır, Neresidir?

Oblik kası nerede diye merak ediyorsanız insan vücudunun kas sistemini incelemenizde fayda vardır. Kasın bulunduğu bölge ile ilgili yapılacak antrenman hareketleri doğal olarak kasların gelişmesini sağlayacaktır. Oblik kası nasıl yapılır? Kasların geliştirilmesinde devamlılık çok önemlidir. Düzenli yapılan hareketlerle oblik kası geliştirilebilir. Oblik kasları nasıl çalıştırılır? Oblik neresi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Oblik Kası Nerede?

Oblik kası kadın ve erkeklerde iki adet bulunur. Bu kaslar karın kasları içinde bulunan bir kas çeşididir. Oblik kasları genellikle adonis kasları ile karıştırılır. Fakat bu kaslar aynı kas yapısına sahip değildir. Adonis kasları oblik kaslarının alt kısmında yer alır. Belirlenen egzersiz programı ile oblik kaslarının görünür hale gelmesi mümkündür. Özellikle fazla efor ve güç gerektiren spor dalları ile ilgilenenler bu kasların geliştirilmesine özel önem verirler.

Oblik Neresi?

Oblik kası karın bölgesinin sağ ve sol yanında yer alan kaslardır. Karın bölgesinin iki yanında simetrik şekilde bulunan bu kaslar birbirine oldukça yakındır. Söz konusu kaslar belli hareketlerin yapılmasını sağlar ve karın bölgesinin güçlü durmasında çok etkilidir. Bu kas grubu insan yaşamı için de özel bir yere sahiptir.

Oblik Kasları Nasıl Çalıştırılır?

Oblik kaslarının geliştirilmesi gösterişli bir vücuda sahip olmayı sağlar. Fit bir vücut istiyorsanız belli hareketleri yaparak bu kasları geliştirebilirsiniz. Oblik kaslarının geliştirilmesi için aşağıdaki çalışmaları yapmanız gerekir.