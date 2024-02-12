Obsidyen Taşı Nerede Bulunur? Obsidyen Taşı Nerelerden Çıkarılır, Türkiye’de Var Mı?

Obsidyen, tarih boyunca alet yapımında ve kesici araçlar yapımında kullanılmıştır. Özellikle tarih öncesi dönemlerde obsidyen; sivrilen uçlu aletler, mızraklar ve bıçaklar gibi araçların yapımında görülmüştür. Günümüzde ise takı yapımında, dekoratif amaçlar için kullanılan objelerin yapımında kullanılan bir taş olarak popülerliğini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, Obsidyen taşı nerede bulunur, nerelerden çıkarılır, Türkiye'de var mı gibi konular da önem arz eder.

Obsidyen Taşı Nerede Bulunur?

Obsidyen, volkanik patlamalar sonucu oluşan camsı bir kayaçtır. Bu nedenle, volkanik faaliyetlerin yaygın olduğu bölgelerde obsidyen yatakları bulmak mümkündür. Obsidyen taşı çıkarılan bazı ülkeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

ABD: Idaho, Kaliforniya, Nevada, Oregon

Meksika: Jalisco, San Luis Potosi

Etiyopya: Afar Bölgesi

Yunanistan: Milos Adası

İtalya: Lipari Adaları

Japonya: Hokkaido

Obsidyen Taşı Nerelerden Çıkarılır, Türkiye'de Var Mı?

Obsidyen taşı Türkiye'de de birçok bölgede bulunmaktadır. Başlıca obsidyen yatakları şunlardır:

Van Gölü Bölgesi: Nemrut Dağı ve Hasan Dağı eteklerinde geniş obsidyen yatakları bulunur. Bu bölgedeki obsidyenler genellikle siyah renktedir.

Ağrı Dağı: Ağrı Dağı eteklerinde de obsidyen yatakları mevcuttur. Bu bölgedeki obsidyen taşı genellikle kahverengi veya yeşil renktedir.

Nevşehir: Göreme Bölgesi'nde de az miktarda obsidyen bulunmaktadır.

Obsidyen taşı, takı yapımında, alet ve gereç yapımında ve süs eşyası olarak kullanılmaktadır.

Obsidyen taşı satın alırken, taşın rengini, boyutunu ve şeklini dikkate almanız önemlidir.

Obsidyen taşının faydaları bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Öte yandan obsidyen taşı yüzyıllardır şifa ve manevi güç taşı olarak kullanılmaktadır.