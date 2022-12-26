Öç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Öç İle Biten Kelimeler Listesi

Öç ile biten kelimeler nelerdir sorusu, Türk dili ile ilgili çalışmalar, sonu öç ile biten kelimeler hakkında ders notlarına katkı, kelimelere duyulan ilgi ve merak gibi konular sebebiyle araştırılmaktadır. Dilerseniz son hecesi öç olan kelimeler hakkında bulunan detaylara birlikte bakalım...

Öç İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Günlük hayatta, iş hayatında, eğitim hayatında yahut özel hayatta geniş kelime bilgisi ve kullanımı her zaman oldukça önemlidir. Türkçe dili içerisinde yer alan her kelime ise son bir hece ile sonlanmaktadır. Buna bağlı olarak son hecesi ''öç'' ile biten bol sayıda kelime mevcuttur. İşte sonu öç ile biten kelimelerden bazıları;

Göç

Kaçgöç

İçgöç

İçegöç

Dışgöç

Delgöç

Köç

Höç

Öç

Böç

Pöç

Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Öç İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçe dili içerisinde bulunan harfler ile sayısız kelime üretilebilir. Bunun yanı sıra var olan çok sayıdaki kelimenin son heceleri bir sesli bir de sessiz harf ile tamamlanmaktadır. Türkçe dilinde uzun ve kısa olan ve sonu öç ile biten kelimeler örnekleri ile şu şekildedir;

Türkçe Kısa Olan ve Sonu ''öç'' İle Biten Kelimeler

Öç

Pöç

Göç

Böç

Höç

Köç

Türkçe Uzun Olan ve Sonu ''öç'' İle Biten Kelimeler