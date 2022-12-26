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Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:27 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:27

Öç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Öç İle Biten Kelimeler Listesi

Öç ile biten kelimeler nelerdir konusu; kelimeler ile oldukça ilgili olan kişiler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple öç ile biten kelimeler hakkında özellikle internet üzerinden detaylı araştırmalar yapılmak isteniyor. Türk dili içerisinde bulunan kelimelerin çoğu genel olarak bir ünlü ve bir ünsüz harfin yan yana gelmesi ile sonlanma. Bu sebeple sonu öç ile biten kelime sayısı da bir hayli fazla. İşte detaylar...

Öç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Öç İle Biten Kelimeler Listesi

Öç ile biten kelimeler nelerdir sorusu, Türk dili ile ilgili çalışmalar, sonu öç ile biten kelimeler hakkında ders notlarına katkı, kelimelere duyulan ilgi ve merak gibi konular sebebiyle araştırılmaktadır. Dilerseniz son hecesi öç olan kelimeler hakkında bulunan detaylara birlikte bakalım...

Öç İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Günlük hayatta, iş hayatında, eğitim hayatında yahut özel hayatta geniş kelime bilgisi ve kullanımı her zaman oldukça önemlidir. Türkçe dili içerisinde yer alan her kelime ise son bir hece ile sonlanmaktadır. Buna bağlı olarak son hecesi ''öç'' ile biten bol sayıda kelime mevcuttur. İşte sonu öç ile biten kelimelerden bazıları;

  • Göç

  • Kaçgöç

  • İçgöç

  • İçegöç

  • Dışgöç

  • Delgöç

  • Köç

  • Höç

  • Öç

  • Böç

  • Pöç

Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Öç İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçe dili içerisinde bulunan harfler ile sayısız kelime üretilebilir. Bunun yanı sıra var olan çok sayıdaki kelimenin son heceleri bir sesli bir de sessiz harf ile tamamlanmaktadır. Türkçe dilinde uzun ve kısa olan ve sonu öç ile biten kelimeler örnekleri ile şu şekildedir;

Türkçe Kısa Olan ve Sonu ''öç'' İle Biten Kelimeler

  • Öç

  • Pöç

  • Göç

  • Böç

  • Höç

  • Köç

Türkçe Uzun Olan ve Sonu ''öç'' İle Biten Kelimeler

  • İçegöç

  • Kaçgöç

  • Göçgöç

  • İçgöç

  • Dışgöç

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Öç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Öç İle Biten Kelimeler Listesi
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