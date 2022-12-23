Öd İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Öd İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçe kelime açısından zengin bir dil olarak biliniyor. Çeşitli harf ve kelimelerle biten pek çok sözcüğe rastlayabilirsiniz. Öğrenciler ve oyun severler tarafından çeşitli kelimeler gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Türkçede öd ile biten kelime var mı? Bu sorunun yanıtı sıklıkla merak ediliyor. Yazımızın devamında sonu öd ile biten kelimeler hakkında bilmeniz gerekenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz. Sonu öd ile biten kelimeler aşağıda sizi bekliyor.

Öd ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Türkçede öd ile biten kelimeler nelerdir sorusunun yanıtını hızlıca verelim. Evet Türkçede öd ile biten sözcükler bulunuyor fakat düşünüldüğü kadar fazla değil. Üstelik öd ile biten kelimeler de oldukça kısa. İşte öd ile biten kelimeler:

Öd: Safra

Söd: Sayısal örneksel dönüştürücü

Sööd: Söğüt

Düöd: Dört

Kara öd: Melankoli

Sizin için öd ile biten kelimeleri derledik. Türkçede öd ile biten kelimeler ve anlamları bu şekilde verilmektedir.