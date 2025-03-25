Odası bir suç dünyası olabilir

İngiltere'de yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğun, okuldan tanıdığı bir kızı öldürmesini konu alan dizi dünyada olduğu kadar Türkiye'de de dijital platformların tehlikelini yüzünü bir kez daha tartışmaya açtı. Dijital platformda yayınlanan Adolescence (Ergenlik) isimli mini dizi, derslerinde başarılı, iyi aile hayatı olan bir çocuğun aslında sosyal medya ve dijital dünyada bambaşka bir kişilik sergilediğini ortaya koyuyor. Çocuğunuzun okul başarısı nasıl olursa olsun odasında nasıl vakit geçirdiğine çok dikkat edin. Çocuklar sosyal medyadaki tehlikeli akımlara kapılıyor olabilir. Dijital dünyada yaşını saklayıp kötü niyetli kişilerle arkadaşlık edebilir. Hatta internette dolandırıcılık olaylarına bile karışabilir. Peki çocuklar ve ergenler için dijital dünyadaki en büyük tehditler neler? Ebeveynler, çocuklarını bu tehlikelerden nasıl koruyabilir? Bilişim uzmanları bu tehlikeleri SABAH'a şöyle sıraladı:

Kişisel verilerin internette aşırı paylaşımı:

Sosyal medya siteleri, çevrimiçi oyun ve sohbet odaları ve diğer platformlar çocukların kişisel bilgileriyle dolup taşıyor. Zorbalar ve kimlik hırsızları bu bilgileri onlara karşı kullanmak için hazır bekliyor.

İnternette yabancılarla konuşmak:

Kişisel bilgilerin aşırı paylaşılması, çocukları çevrimiçi olarak taklit eden dolandırıcıların da dikkatini çekebilir. Nadiren de olsa bu durum fiziksel dünyada istismara dönüşebilir. Araştırmalar, 13-17 yaş arası Amerikalıların yaklaşık 10'da 1'inin kendi rızaları olmadan müstehcen görüntülerinin paylaşıldığını ortaya koyuyor. Bu tür görüntülerin paylaşılması yasadışıdır ve bunun yasal sonuçları olabilir. Ayrıca beraberinde getirdiği tüm duygusal sıkıntılarla birlikte siber zorbalığa da kapı açabilir.

AKRAN ZORBALIĞI ARTIYOR

Çocuklar yaşlarını doğru söylemiyor:

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, sosyal medya profili olan 8-17 yaş arası çocukların 3'te biri yaşını doğru söylemiyor. Buradaki problem, çocuklarınızın zararlı içeriklere ve yaşlarına uygun olmayan reklamlara maruz kalmasına neden olmasıdır.

Çocuklar arasında siber zorbalık:

Zorbalık, birçok nedenden ötürü çocuklar arasında her zaman yaygın olmuştur. İnternet, bunun gerçekleşmesi için daha geniş bir akran yelpazesinden daha fazla fırsat yaratıyor.

İnternette başkalarını dolandırmak:

Bazen çocuklar, eylemlerinin sonuçlarını net bir şekilde anlamadan teknik bilgilerini kötü amaçlar için kullanabilir. Yine İngiltere'de, Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) birkaç yıl önce yayımladığı bir rapor, 9 yaşından küçük çocukların web sitesinin işlevlerinin zayıflamasına veya sitenin tamamen çökmesine neden olan DDoS saldırıları düzenlerken yakalandığını ortaya koymuştu.

EBEVEYNLER NE YAPABİLİR?

Net temel kurallar belirleyin.

Kendi dijital alışkanlıklarınızla örnek olun, yani aşırı paylaşım yapmaktan ve riskli çevrimiçi davranışlarda bulunmaktan kaçının.

Kullanımı izlemek ve uygunsuz içeriğe erişimi engellemek için gerektiğinde ebeveyn kontrollerini kullanın.

Uygunsuz davranışların (cinsel içerikli mesajlaşma, aşırı paylaşım, siber zorbalık vb.) tehlikeleri ve çevrimiçi güvenliğin ve başkalarına saygı göstermenin önemi hakkında samimi bir şekilde konuşun.

Çocuğunuzun çevrimiçi hesaplarını ayarlayın ve yaşına uygun olanları seçin,

Çocuklarınızı, kişisel bilgilerine dair işaretler için dark web'i izleyen bir kimlik koruma hizmetine kaydettirin.

Çocuklarınızın gizlilik ayarlarının hesaplarını kimlerin görebileceğini sınırladığından emin olun.

Çocuğunuzun bilgisayar becerilerini olumlu bir şekilde kullanabileceği yolların ayrıntılarını paylaşın.

Cihazlarına saygın bir satıcıdan güvenlik yazılımı indirin.

Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan indirdiklerinden emin olun.

Hepsinden önemlisi, iletişim kanallarını mümkün olduğunca açık tutun. Çocuklarınızın internette iyi ve kötü davranış arasındaki farkı anlamaları ve sizin de onları dinlemek için her zaman yanlarında olmanız önemlidir. Nihayetinde, bu sadece çocuklarınızı korumakla ilgili değildir. Bu durum onları, düşünceli, riskten kaçınan ve saygılı bir şekilde yetiştirmekle ilgilidir.