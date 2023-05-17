Ödemiş Nerede? Ödemiş Nereye Bağlı, Hangi İlin İlçesi?

Ödemiş ilçesi ile ilgili yapılması gereken araştırmaların başında Ödemiş nereye bağlı sorusu gelir. Ödemiş, Ege Bölgesi'nin meşhur ilçeleri arasındadır. Söz konusu ilçe, doğal güzellikleri ve turistik yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Bu özelliği ile ilçeye her yıl ziyaret için binlerce kişi gelmektedir. İzmir, kendisi güzel olduğu gibi ilçelerinin güzelliği ile de dikkat çeker. Ödemiş hangi ile bağlı ve Ödemiş hangi bölgede sorularının cevapları yazımızın devamında.

Ödemiş Nereye Bağlı?

Ödemiş, İzmir'in güzel ilçelerinden biridir. Söz konusu ilçe İzmir'in güneydoğusundadır. İlçenin il merkezine olan uzaklığı 113 km'dir. Ödemiş'in doğusunda Beydağ ve Kiraz, kuzeyinde Manisa iline bağlı olan Salihli ilçesi, güneyinde Aydın ili ve batısında Bayındır ilçesi yer alır.

Ödemiş, 1.016 km2 yüzölçümüne sahip olan bir ilçedir. İlçe, 132 bin nüfusu ile İzmir'in büyük ilçelerinden biridir. Ödemiş ilçesi, mutfağı ile de öne çıkan ilçelerden biridir. Ödemiş mutfağı denildiğinde akla gelen lezzetlerin başında kıtır ekmek gelir. Bunun yanında, ilçede bulunduğunuz esnada Ödemiş köftesini de mutlaka tatmalısınız. Ayrıca Ödemiş poğaçası, otlu gözleme, Töngül pidesi, kumpir kızartması ve kar helvası da denenmesi gereken lezzetler arasındadır.

Ödemiş Hangi Bölgede?

Ödemiş, Ege Bölgesi'nde bulunan İzmir ilinin önemli ilçelerinden biridir. Söz konusu ilçe, İzmir'in denize uzak tarafında yer alır. Bu nedenle ilçenin denize kıyısı yoktur. İlçenin popülaritesi denizden kaynaklı değil, doğal güzellikleri ve tarih dokusundan kaynaklıdır.