Ödev alışkanlığında yapay zekâ alarmı

Teknolojinin yeni devrimi olarak nitelendirilen yapay zekâ endüstrisi, dünyadaki birçok sektör gibi eğitim alanını da değiştiriyor. Artık birçok öğrenci, ödev yaparken yapay zekâ araçlarına başvurmaya başladı. Öyle ki ChatGPT gibi yapay zekâ araçları kullanımı ilkokullara kadar indi. Ancak yapay zekânın eğitimde kullanımı büyük fırsatlar sunuyor olsa da, bu araçlar her zaman doğru bilgi aktaramadığı gibi, öğrencileri kolay öğrenmeye de itiyor. Bu nedenle, kimi okulda ödevlerde el yazısına dönülmesi planlanırken, kimi okulda ise sınavların sözlü yapılması düşünülüyor. Öğrencilerin ödev yapma alışkanlıklarındaki değişimi anlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Ay Koleji Sınıf Öğretmeni Şerif Çetin, "Öğretmenlerin bu değişimi çok iyi anlayarak yeni stratejiler geliştirmesi gerekiyor" dedi.Yükseköğretimde ödev, bilimsel makale ve hatta tez yazımında sıkça kullanılmaya başlanan, akademide neredeyse büyük bir tehdit haline gelen ChatGPT ilköğretime kadar indi. ChatGPT herkesin makaleler, denemeler yazmasına izin veren çevrimiçi bir program. Bu tarz programlarla bir iki saat içinde makale yazılabiliyor. SABAH'a konuşan Çetin, öğrencilerin ödev yaparken kolaya kaçtığını, bu yazılımlarla çok kısa sürede ödev hazırlayabildiklerini söyledi. Çetin, "Ancak ödevin amacı okulda öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesidir. Yapay zekâ kullanımı buna engel oluyor'' dedi.Öğretmen Şerif Çetin, "Edinilen bilgi üstünde düşünülmesi, araştırma yapılması, kısa notlar tutulması kişinin yaratıcılığı için, yeni fikirler geliştirebilmesi için çok önemli. Beynimiz yeni karşılaştığı bilgiyi önce kısa süreli beleğe (KSB) kaydediyor. Ek çalışma yapılmadığında çok kısa sürede KSB'deki bilgi unutulmakta. Oysa edinilen yeni bilgiyi belirli aralıklarla tekrar ederek, ilgili konuda çeşitli kaynaklardan araştırma yapılıp analiz-sentez seviyesinde öğrenip pekiştirilerek uzun süreli belleğe (USB) depolanması sağlanmalı. USB'de depolanan tüm bilgiler uzun süre unutulmuyor. İhtiyaç duyulduğunda kişi depolanan bilgiyi geri çağırıp kullanabiliyor. Ödev yapmanın temel amaçlarından birisi de bu" dedi.Ödevyapma alışkanlıklarını öğretmenlerin iyi analiz etmesi gerektiğini belirten Şerif Çetin, "Öğrencilerimizin ödev yapma alışkanlıklarındaki köklü değişimleri yakından takip etmek gerekiyor. Yapay zekâ öğrencilerin araştırma ve öğrenme becerilerini geliştirmek yerine, kolay ve hızlı çözümlere yönelmelerine neden oluyor. Dolayısıyla öğretmenlerin farklı öğrenme stillerine uygun olarak ödevler tasarlaması büyük bir önem taşıyor. Öğretmenler de ödev verme şekillerini değiştirmeli" dedi.