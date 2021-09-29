Ödev Eş Anlamlısı – Ödev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Anlamdaş adıyla da bilinen bu kelimeler arasında Ödev kelimesi eş anlamlısı ile gün içerisinde merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre; bu kelimenin birden çok anlamdaş karşılığı bulunurken öte yandan Türkçe kökenli bir kelime olduğu da biliniyor. Bu kapsamda "Ödev eş Anlamlısı Nedir?" soruları yanıt arıyor. İşte ödev eş anlamlısı ve tüm detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük grupları ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında da karşımıza çıkmıştır. Dil bilgisi derslerinin vazgeçilmez konusu olan eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler aynı zamanda günlük hayatımızda da fazlasıyla kullandığımız kelimelerdendir.

ÖDEV EŞ ANLAMLISI

Ödev kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "Vazife ve vecibe"dir.

Vazife Vecibe

ÖDEV NE DEMEKTİR?

Ödev kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle eğitim hayatımızda karşımıza çıkan bu kelime TDK sözlüğüne göre "Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış" ve "Öğretmenin öğrencilere okul dışında yapmaları için verdiği çalışma" şeklinde iki anlamı taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı ise vazife ve vecibedir. Bu kelimeler kelimesi, Arapça kökenlidir ve "Ödev ve boyun borcu" şeklinde tanımlanır.