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Haberler Eğitim Haberleri Ödev Eş Anlamlısı – Ödev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:10 Son Güncelleme: 29.9.2021 16:11

Ödev Eş Anlamlısı – Ödev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Ödev Eş Anlamlısı – Ödev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Ödev kelimesinin eş anlamlısı ile merak ediliyor. Türk Dil Kurumu Resmi Sitesi'ne göre; Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, anlamını ifade etmektedir. Eğitim hayatımızın neredeyse her kademesinde karşımıza çıkan dil bilgisi eğitiminin yanı sıra aslında günlük yaşantımızda çokça kez karşılaştığımız ve kullandığımız bu anlamdaş sözcükler araştırma konusu haline geliyor. "Ödev eş Anlamlısı Nedir?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Ödev kelimesinin eş anlamlısı ve tüm detaylar…

Anlamdaş adıyla da bilinen bu kelimeler arasında Ödev kelimesi eş anlamlısı ile gün içerisinde merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre; bu kelimenin birden çok anlamdaş karşılığı bulunurken öte yandan Türkçe kökenli bir kelime olduğu da biliniyor. Bu kapsamda "Ödev eş Anlamlısı Nedir?" soruları yanıt arıyor. İşte ödev eş anlamlısı ve tüm detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük grupları ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında da karşımıza çıkmıştır. Dil bilgisi derslerinin vazgeçilmez konusu olan eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler aynı zamanda günlük hayatımızda da fazlasıyla kullandığımız kelimelerdendir.

ÖDEV EŞ ANLAMLISI

Ödev kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "Vazife ve vecibe"dir.

  1. Vazife
  2. Vecibe

ÖDEV NE DEMEKTİR?

Ödev kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle eğitim hayatımızda karşımıza çıkan bu kelime TDK sözlüğüne göre "Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış" ve "Öğretmenin öğrencilere okul dışında yapmaları için verdiği çalışma" şeklinde iki anlamı taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı ise vazife ve vecibedir. Bu kelimeler kelimesi, Arapça kökenlidir ve "Ödev ve boyun borcu" şeklinde tanımlanır.

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Ödev Eş Anlamlısı – Ödev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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