ODTÜ’lü ve Boğaziçi’li hocalardan Anadolu’ya gönüllü hizmet

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) büyükşehirlerdeki köklü üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin Anadolu'da kurulan genç üniversitelerde görevlendirilmesi amacıyla Akademik Hareketlilik Projesi'ni hayata geçirdi. 2022-2023 Bahar Dönemi'nde başlayacak proje, gönüllülük esasına göre yürütülecek. Projeye bugüne kadar Boğaziçi Üniversitesi'nden 3, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) 8, İstanbul Üniversitesi'nden 23, Ankara Üniversitesi'nden 12 öğretim üyesi başvurdu. Proje kapsamında 191 öğretim üyesinin hareketliliği planlandı. Öğrencileri farklı akademik iklimlerdeki hocalarla buluşturmayı hedefleyen projeyle aynı zamanda öğretim üyesi sayısı fazlalığından dolayı ders verme imkânı bulamayan veya çok az sayıda derse girebilen akademisyenlere de yeni kurulan üniversitelerde ders verme ve öğrencilerle daha fazla buluşma imkânı sunmak amaçlanıyor.Akademik Hareketlilik Projesi'ne 2006 yılı sonrası kurulan üniversiteler başta olmak üzere toplam 57 üniversiteden öğretim üyesi ihtiyacı bildirildi. Bu ihtiyaçlar 20'si araştırma üniversitesi olmak üzere toplam 43 üniversiteden karşılanacak. Proje, ülkenin dört bir yanındaki üniversiteler arasında önemli bir bağ kuracak. Hocalar Anadolu'daki üniversitelerde en az 1, en fazla da 4 sömestir görev yapabilecek. Hocalar, kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla hizmet verecek.PROJE kapsamında görevlendirilen akademisyenler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre sunulan maddi imkânlardan yararlanabilecek. Projede yer alan öğretim üyeleri yurtdışı çıkışlar, kadro, proje desteği konularında teşviklerin hepsinden istifade edecekler. Proje kapsamında görev yapan öğretim üyeleri için, yapılacak yönetmelik değişikliğiyle, yurtdışı görevlendirmelerinde 6 yıl çalışmış olma şartı yarı yarıya uygulanacak.