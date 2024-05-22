Ödül Eş Anlamlısı Nedir? Ödülün Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Ödül kelimesi dilimizdeki birçok kelime gibi eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Kelimelerin eş anlamlısını bilmek sözcük dağarcığını zenginleştirmek için oldukça yararlıdır. Ayrıca konuşurken, yazarken eş anlamlı kelimeler kullanmak çok daha özgün bir ifade biçimi ortaya koymaya yardımcı olmaktadır. Hal böyle olunca ödül eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtıyla birlikte, ödülün eş anlamlısı sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Ödül Kelimesi Eş Anlamlısı Nedir?

Ödül sözcüğünün anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde 'yapılan bir iş, davranış nedeniyle verilen armağan' olarak geçmektedir. Ödül sözcüğünün eş anlamlısı ise 'mükafat' kelimesidir. Herhangi bir cümlede mükafat ya da ödül sözcüğü kullanıldığı zaman aynı anlamı taşırlar.

Ödül Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Sözcüklerin eş veya zıt anlamlılarının cümle içinde kullanım örnekleri, kolay öğrenme ve akılda tutma bakımından oldukça faydalıdır. Ödül kelimesinin eş anlamlısının yani mükafat kelimesinin cümle içinde kullanım örneklerinden bazıları ise şöyledir;

Bir sene boyunca ders çalışmanın mükafatını sınav sonucunda alacaksın.