Ödün Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Ödün Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Ödün bulmaca cevabı nedir ve ödün bulmaca cevabı, bulmaca çözenler için arama motorunda çok fazla aranan bir sorudur. Yanıtına baktığımızda 4, 5 ve 7 harfli cevaplar çıkmaktadır. Tek bir anlamı olmadığı için ödün bulmaca cevabında eş anlamlı kelimelerde önemlidir. Bu eş anlamı kelimeler ise ödün bulmacada 4, 5, 7 harfli cevap için araştırılmaktadır. Bunun yanında ödün sözcüğünün anlamına bakmalıyız. Ödün, karşı tarafla anlaşabilmek için belli şartlardan vazgeçmek ve bir defaya mahsus olmak üzere kendi çıkarlarından vazgeçmektir.

Ödün Ne Demek?

Ödün sözcüğü günlük yaşamımızda çok fazla kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün kelime anlamı: "Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ödünleme, ivaz, tavizdir.

Örnek cümle içinde kullandığımızda: "Kalabalığa verilen her ödün, verenleri kendi benliğinden, kişiliğinden uzaklaştırıyor." N. Cumalı.

Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Eş anlamlı sözcükler yazılışı ve okunuşu farklı olan ancak aynı anlama gelen sözcüklerdir. Türkçe'de birçok sözcüğün eş anlamlısı vardır. Ödün sözcüğü de eş anlamlı olan bir sözcüktür. Ödün sözcüğün eş anlamları taviz, ivaz ve vazgeçmedir.

Ödün Bulmacada4, 5, 7 Harfli Cevap Nedir?

Bu sözcüğün birisi 4 ikisi 5 harfli olmak üzere toplam 3 kısa cevabı vardır. En uzun cevabı da 7 harften oluşmaktadır.