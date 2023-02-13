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Haberler Eğitim Haberleri Ödün Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Ödün Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?
Giriş Tarihi: 13.2.2023 11:35 Son Güncelleme: 13.2.2023 11:35

Ödün Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Ödün Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Ödün bulmaca cevabı nedir, incelediğimizde eğlenmek ve zaman geçirmek için kullanılan bulmacalarda çok fazla sorulmaktadır. Sorulmanın yanı sıra bulmacada ödün ne demek anlamı da ödün bulmaca cevabı için önemlidir. Anlamına ulaşmak için sözlük anlamına bakmalıyız. Aynı zamanda ödün sözcüğünün eş anlamlısı hangi kelime, baktığımızda birden fazla olduğunu görürüz. Ödün bulmacada 4, 5, 7 harfli cevap konusu da hem eş anlamında hem de kelime anlamında cevap için okurlar tarafından önemsenmektedir.

Ödün Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Ödün Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Ödün bulmaca cevabı nedir ve ödün bulmaca cevabı, bulmaca çözenler için arama motorunda çok fazla aranan bir sorudur. Yanıtına baktığımızda 4, 5 ve 7 harfli cevaplar çıkmaktadır. Tek bir anlamı olmadığı için ödün bulmaca cevabında eş anlamlı kelimelerde önemlidir. Bu eş anlamı kelimeler ise ödün bulmacada 4, 5, 7 harfli cevap için araştırılmaktadır. Bunun yanında ödün sözcüğünün anlamına bakmalıyız. Ödün, karşı tarafla anlaşabilmek için belli şartlardan vazgeçmek ve bir defaya mahsus olmak üzere kendi çıkarlarından vazgeçmektir.

Ödün Ne Demek?

Ödün sözcüğü günlük yaşamımızda çok fazla kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün kelime anlamı: "Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ödünleme, ivaz, tavizdir.

Örnek cümle içinde kullandığımızda: "Kalabalığa verilen her ödün, verenleri kendi benliğinden, kişiliğinden uzaklaştırıyor." N. Cumalı.

Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Eş anlamlı sözcükler yazılışı ve okunuşu farklı olan ancak aynı anlama gelen sözcüklerdir. Türkçe'de birçok sözcüğün eş anlamlısı vardır. Ödün sözcüğü de eş anlamlı olan bir sözcüktür. Ödün sözcüğün eş anlamları taviz, ivaz ve vazgeçmedir.

Ödün Bulmacada4, 5, 7 Harfli Cevap Nedir?

Bu sözcüğün birisi 4 ikisi 5 harfli olmak üzere toplam 3 kısa cevabı vardır. En uzun cevabı da 7 harften oluşmaktadır.

  • ·4 harfli: İvaz( Arapça kökenli olan bu sözcük başka birinin isteklerini yerine getirebilmek için kendi isteklerinden vazgeçmedir.)
  • ·5 harfli: Bedel, taviz( taviz sözcüğü de yine ivaz sözcüğünden türemiştir.)
  • ·7 harfli: feragat

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Ödün Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Ödün Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?
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