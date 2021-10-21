OECD açılımı nedir? OECD ülkeleri, kurucuları ve kuruluş amacı nedir?

Açılımı Organisation for Economic Co-operation and Development ve Türkçe karşılığı İktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı olan OECD teşkilatı İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkelerin ekonomilerini destelemek amacı ile kurulmuş bir kuruluştur. Bu kuruluşun 20 kurucu üyesinden bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak karşımıza çıkmaktadır.

OECD NEDİR?

OECD, Türkçe karşılığı İktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı olan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ekonomilerini desteklemek ve kalkındırmak amacı güdülerek oluşturulmuştur. Bu organizasyon Marshall Planı ile Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinin o dönemde yaptığı yaklaşık 12 milyar dolar yardımın dağıtımını sağlamak için harekete geçmiştir. OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde Paris Sözleşmesinin imzalanması ile birlikte bundan 9 ay sonra 30 Eylül 1961 tarihinde kurulmuştur. OECD, Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü yanı OEEC'nin mirasçısı olan bir örgüttür. Türkiye ise 2 Ağustos 1961 yılında OECD Konvansiyonu'nu onaylamış ve bu örgüte kurucu üye olarak katılmıştır. OECD'nin yapması gereken bazı görevler vardır ve bu görevleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Ekonomik, sosyal ve istatiksel veriler oluşturmak ve bunları yayınlamak,

Çevre, tarım, ticaret gibi politikalar ve mali politikalarda oluşan değişiklikleri izlemek, araştırmak

Ekonomide görülen gelişmeleri analiz etmek ve bunlarla ilgili öngörüde bulunmak,

Farkı ülkelerin politika deneyimlerini karşılaştırmak ve ortak olarak gözlemlenen sorunlara çözüm aramak.

OECD AÇILIMI NEDİR?

OECD'nin açılımı karşımıza Türkçe karşılığı İktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı olan, Organisation for Economic Co-operation and Development olarak çıkmaktadır.

OECD ÜLKELERİ NELERDİR?

OECD'nin 20 adet kurucu üye ülkesi bulunur. Bunlar şu şekildedir:

Kanada

Amerika Birleşik Devletleri

Avusturya

Türkiye

Hollanda

Fransa

Almanya

Lüksemburg

İngiltere

İtalya

Belçika

İrlanda

Danimarka

Yunanistan

İsveç

İsviçre

İzlanda

İspanya

Norveç

Portekiz

Kurucu ülkelere daha sonra ek olarak eklenen OECD ülkeleri şu şekildedir:

Finlandiya

Japonya

Avustralya

Güney Kore

Yeni Zelanda

Meksika

Sovyetlerin dağılması sonrasında Batı entegrasyona hız kazandırmak için dahil olan ülkeler bulunmaktadır. Bunlar ise şu ülkelerdir:

Macaristan

Çekya

Polonya

Slovakya

2010 yılından sonra üye olan ülkeler ise şu şekildedir:

Estonya

Slovenya

İsrail

Şili

Letonya

Litvanya

Kolombiya

Kosta Rika

OECD KURUCULARI KİMLERDİR?

OECD kuruluşuna katılmış olan 20 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler:

Kanada

Amerika Birleşik Devletleri

Avusturya

Türkiye

Hollanda

Fransa

Almanya

Lüksemburg

İngiltere

İtalya

Belçika

İrlanda

Danimarka

Yunanistan

İsveç

İsviçre

İzlanda

İspanya

Norveç

Portekiz

OECD KURULUŞ AMACI NEDİR?

OECD, Türkçe karşılığı İktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı olan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ekonomilerini desteklemek ve kalkındırmak amacı güdülerek oluşturulmuştur. Bu organizasyon Marshall Planı ile Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinin o dönemde yaptığı yaklaşık 12 milyar dolar yardımın dağıtımını sağlamak için harekete geçmiştir. OECD'nin amaçları ise şu şekilde sıralanabilir: