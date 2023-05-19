OECD’den Türkiye’nin eğitim performansına tam not

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'deki eğitim çalışmalarını mercek altına alan kapsamlı bir çalışma hazırladı. Eğitimin son 20 yılının değerlendirildiği raporda, Türkiye'ye övgüler yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim alanında yapılan çalışmalar, dünyanın en önemli ve saygın uluslararası kuruluşu tarafından da tescillenmiş oldu. Türkiye özelinde ilk kez hazırlanan 44 sayfalık raporda okul öncesine erişim, eğitim yatırımları, mesleki eğitim, kız öğrencilerin okullaşma oranı, öğretmenlerle ilgili çalışmalar gibi birçok konuda Türkiye'nin fotoğrafı çekildi. Raporda, Türkiye'nin incelenen tüm alanlarda önemli bir başarı gösterdiğine ve performansını büyük ölçüde artırdığına dikkat çekildi. Raporda dikkat çeken tespitler şöyle:Türkiye'de 5-14 yaş aralığındaki okullaşma oranları OECD ortalamalarının üzerine çıktı. 3-5 yaş aralığındaki çocukların okullaşma oranları ise OECD ortalamalarının altında kalsa da 2014'ten bu yana dikkat çeken artışa vurgu yapıldı. Yeni oluşturulan 6 bin yeni anaokulu kapasitesinin sağlayacağı katkı vurgulandı.Türkiye, eğitim yatırımlarını son 10 yılda en fazla artıran ülkeler arasında gösterildi. Türkiye, 2011- 2019 yılları arasında ilkokuldan yükseköğretime kadar eğitim kurumlarına harcanan bütçenin gayri safi milli hasıladaki oranını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 5.49 iken Türkiye'ninki yüzde 6 olarak açıklandı.Son 10 yılda 25-34 yaş aralığındaki yetişkinlerin eğitime katılımını en fazla artıran ülke de Türkiye oldu. Türkiye'de eğitime katılım 15-29 yaş aralığında 2008 ekonomik krizine rağmen OECD ortalamasından daha fazla artış gösterdi ve Kovid-19 salgınından sonra hızla salgın öncesi döneme dönüldü.en dikkat çeken konu başlıklarından biri de öğretmelerle ilgili yapılan çalışmalar oldu. Muhalefetin her fırsatta eleştirdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan raporda övgüyle bahsedildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlik mesleğini bir kariyer yolu haline getirdiği ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler yaptığı vurgulandı. Raporda ayrıca öğretmen başına ortalama eğitim saatinin kısa sürede 39 saatten 250.1 saate çıktığı, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen oranlarının büyük ölçüde arttığı ifade edildi.