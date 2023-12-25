Öf İle Biten Kelimeler - Türkçe Sonu Öf İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçede sayısız kavram mevcut iken öf ile biten kelimeler toplamda 3 tanedir. Dolayısıyla Türkçe sonu öf ile biten kelimeler listesi hazırlandığı zaman 2, 3, 4 harfli olan 3 ayrı sözcüğe yer verilmelidir. Bu sözcüklerin anlamlarına da değinildiği zaman ö ve f sesleriyle biten ifadelerin akılda kalması sağlanabilir. Böylelikle ilgili ifadelerin bulmacalarda ve kelime oyunlarında kolaylıkla hatırlanması mümkün olur.

Öf İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Sözcük oyunlarına göz atmaktan keyif alan kişiler için Türkçe kelime dağarcığını genişletmek önem arz eder. Buna ek olarak kelime bulmacalarında da sonu belirli harflerle biten ifadelerin bulunması gerekebilir. Türkçede ö ve f sesleri ile biten sözcükler de bu bağlamda sıklıkla araştırılır. Bu kapsamda ele alınabilen sözcüklerin ise birden fazla olduğu görülür. Ö ve f sesleri ile biten Türkçe sözcükler toplamda 3 adettir. Bu sözcüklerin harf sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 olarak belirtilebilir. Türkçe sonu öf ile biten kelimeler listesi ile bu ifadelerin temel anlamları üzerine hazırlanan detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

2 harfli sonu öf ile biten sözcük: öf

Anlamı: Bezginlik, usanç ve tiksinti gibi duyguları temsil edecek anlamda söylenen bir söz.

3 harfli sonu öf ile biten sözcük: pöf

Anlamı: İğrenme anlatan bir söz.

4 harfli sonu öf ile biten sözcük: blöf

İlk anlamı: İskambil oyunlarında elindeki kağıtları olduğundan farklı bir şekilde gösterme davranışı.

İkinci anlamı: Karşısındaki kişiyi yanıltarak veya yıldırarak herhangi bir işten caydırmak amacıyla söylenen asılsız söz ya da takınılan aldatıcı davranış.

Denizcilik alanındaki terim anlamı: Kazanda yoğunlaşan suyu dışarı atma.