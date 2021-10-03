Öfkeli Eş Anlamlısı Nedir? Öfkeli Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öfkeli insanları bahis alan birçok atasözü günümüzde çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. ''Öfkeyle kalkan zararla oturur'' atasözü, bu atasözleri arasında en yaygın olanıdır.

ÖFKELİ NE DEMEK?

Uzun yıllardan beri dilimizde bulunan ve günlük hayatta sık bir şekilde kullanılan sözcüklerden bir tanesi olan öfkeli kelimesinin anlamına bakalım.

Öfke kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şu şekildedir;

İncinme karşısında gösterilen saldırganlık hali, kızgınlık, gazap, hiddet, hışım. Öfke kelimesinin cümle içerisinde nasıl kullanılabileceğine dair birkaç örnek;

Serhat kendisine haksızlık yapıldığı için çok öfkelenmişti, gözü hiçbir şeyi görmüyordu.

İçerisinde öfke kelimesinin geçtiği atasözü ve deyimlere de şu şekilde örnek verebiliriz;

öfke baldan tatlıdır

öfkeden deliye dönmek

öfkeyle kalkan zararla oturur

öfkesi başına vurmak

öfkesi kabarmak

öfkesini çıkarmak

öfkesini kusmak

ÖFKELİ EŞ ANLAMLISI

1- Kızgın:

Kızmak fiili kullanılarak türetilmiş olan kızgın sözcüğü, sinirli ve öfkeli kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

Örnek Cümle:

Sana kızgın bir anıma denk geldiğin için kötü şeyler söyledim. Çok özür dilerim.

2- Hiddetli:

Dilimize Arap dilinden geçen hiddet sözcüğü, hem keskin hem de kızgın anlamına gelir.

Örnek Cümle:

Eğer bu denli hiddetli bir insan olmasaydın, seninle daha iyi arkadaş olabilirdik.

ÖFKELİ KELİMESİNE BENZER SÖZCÜKLER

Öfkeli kelimesİnin eş anlamlısı olarak kullanılabilecek birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler şu şekilde sıralanabilir;