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Giriş Tarihi: 3.10.2021 15:17

Öfkeli Eş Anlamlısı Nedir? Öfkeli Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öfkeli Eş Anlamlısı Nedir? Öfkeli Kelimesinin Eş Anlamlısı

Karşılaştığımız, istemediğimiz olumsuz bir durumdan ötürü bazen sinirlerimize hakim olamayız. Sonra karşımızdaki kişilere sert tepkiler gösteririz. Bu durumda olan insanlar öfkeli olarak nitelendirilir. Öfkeli yerine ayrıca eş anlamlısı da kullanılır. Öfkeli eş anlamlısı nedir? Öfkeli kelimesinin eş anlamlısı.

Öfkeli insanları bahis alan birçok atasözü günümüzde çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. ''Öfkeyle kalkan zararla oturur'' atasözü, bu atasözleri arasında en yaygın olanıdır.

ÖFKELİ NE DEMEK?

Uzun yıllardan beri dilimizde bulunan ve günlük hayatta sık bir şekilde kullanılan sözcüklerden bir tanesi olan öfkeli kelimesinin anlamına bakalım.

Öfke kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şu şekildedir;

İncinme karşısında gösterilen saldırganlık hali, kızgınlık, gazap, hiddet, hışım. Öfke kelimesinin cümle içerisinde nasıl kullanılabileceğine dair birkaç örnek;

  • Serhat kendisine haksızlık yapıldığı için çok öfkelenmişti, gözü hiçbir şeyi görmüyordu.

İçerisinde öfke kelimesinin geçtiği atasözü ve deyimlere de şu şekilde örnek verebiliriz;

  • öfke baldan tatlıdır
  • öfkeden deliye dönmek
  • öfkeyle kalkan zararla oturur
  • öfkesi başına vurmak
  • öfkesi kabarmak
  • öfkesini çıkarmak
  • öfkesini kusmak

ÖFKELİ EŞ ANLAMLISI

1- Kızgın:

Kızmak fiili kullanılarak türetilmiş olan kızgın sözcüğü, sinirli ve öfkeli kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

Örnek Cümle:

Sana kızgın bir anıma denk geldiğin için kötü şeyler söyledim. Çok özür dilerim.

2- Hiddetli:

Dilimize Arap dilinden geçen hiddet sözcüğü, hem keskin hem de kızgın anlamına gelir.

Örnek Cümle:

Eğer bu denli hiddetli bir insan olmasaydın, seninle daha iyi arkadaş olabilirdik.

ÖFKELİ KELİMESİNE BENZER SÖZCÜKLER

Öfkeli kelimesİnin eş anlamlısı olarak kullanılabilecek birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler şu şekilde sıralanabilir;

  • kızgın
  • hiddetli
  • gazup
  • asabi
  • barut gibi
  • bora gibi
  • cinli
  • darsık
  • demevi
  • gaiz
  • gazaplı
  • hınçlı
  • hırçın

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Öfkeli Eş Anlamlısı Nedir? Öfkeli Kelimesinin Eş Anlamlısı
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