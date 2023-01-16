Öfori Nedir? Psikolojide Öfori Ne Demek, Neyin Belirtisi ve Nasıl Geçer?

Öfori nedir konusu ile ilgili bugüne kadar çok sayıda makale kaleme alınmıştır. Yapılan araştırmalar sonunda öfori ne demek konusuna netlik kazandırılmıştır. Öfori neyin belirtisi araştırması ile bu hastalığın ilerleyen dönemde ne gibi rahatsızlıklara neden olabileceği anlaşılabilir. Öforik duygudurum nedir sorusunun cevabını da bilimsel kaynakları incelediğinizde bulabilirsiniz. Öfori belirtileri yazımızın devamında.

Öfori Nedir?

Öfori, kişinin maruz kaldığı bir kısım zorlu olaylar ya da travmalar nedeniyle beyin yapısının bozulma durumudur. Bu hastalık psikolojide önemli hastalıkların teşhisinde de yol gösterici bir yere sahiptir. İnsanlar, hayatını tehdit etmeyecek durumlar içerisinde bulunduğu sürece kendisini neşe dolu hisseder. Tam tersi söz konusu olduğunda insanoğlu, yaşadığı durumları beyninde büyütür ve bu da beynin zarar görmesine neden olur. Bunun yanında alkol, uyuşturucu ya da sigara gibi alışkanlıklar da bu durumu tetikler. Yaşanan sorun karşısında beyin yapısında disfonksiyonel bir durum söz konusu olabilir. Öfori de bu disfonksiyonel durumlardan biridir.

Öfori Ne Demek?

Öfori, kimi kaynaklarda coşku olarak da ifade edilir. İnsanların yaşadığı olaylar karşısında aşırı hoşnut olması öfori olarak adlandırılır. İnsanın doğasında neşeli, mutlu ve huzurlu olmak vardır. Yaşanan travmatik olaylar ve uyarıcılar kişinin bu doğal halini bozabilir. Bu durumda öfori yani bir şeyden aşırı hoşnut olma durumu ortaya çıkar. Kişinin alakasız olaylar karşısında aşırı sevinç göstermesi ya da kişinin karşılaştığı kötü olaylara karşı gülme tepkisi göstermesi öfori belirtisidir.

Öfori Belirtileri

Öfori, psikoloji biliminde özellikle dikkate alınan bir hastalık türüdür. Bu hastalık, daha büyük hastalıkların belirtisi olabilir. Beynin olaylara karşı yanlış reaksiyonlar göstermesi olarak ifade edilen bu durum, beynin organik serebral bölgesinde bir sıkıntı olduğu anlamına gelebilir. Öfori genel olarak beynin çok fazla dış uyarılarla meşgul edilmesi durumunda ortaya çıkar. Alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar da bu durumun oluşmasını tetikler. Öfori hastalığı ikiye ayrılır. Bunlardan ilki kimyasal uyarılar ile tetiklenen rahatsızlıktır. Diğeri ise aşırı duygu yüklemesi sonunda yüksek tepkiler verilmesidir.

Öfori ilk etapta iyi bir şey gibi görülebilir. Fakat söz konusu rahatsızlık uzun vadede çok büyük hastalıkların habercisi olabilir. Beyin fonksiyonlarının hangi duyguya ne tepki vereceği bellidir. Bu durumun tersine tepki vermesi, doğal bir durum değildir. Bu nedenle öfori büyük hastalıkların habercisi olabilir. Öfori hastalığına erken tanı konulmadığı ya da tedavi edilmediği sürece öfori, aşağıdaki olumsuzluklara neden olur.

Kendini kötü hissetme

Kafa karışıklığı

Paranoya

Kaybolmuşluk hissi

Odaklanma sorunu

Halüsinasyon

Öfori kişinin sadece kendine zarar veren bir durumdur. Yani bu hastalık bulaşıcı değildir. Dengesiz şekilde kimyasal üretimi, duygulardaki karmaşa ve hissizlik hali öfori nedeniyle oluşur.

Öfori Neyin Belirtisi

Yukarıda da değindiğimiz gibi öfori büyük hastalıkların habercisi olabilir. Bu hastalığın tedavi edilmesi için kesinlikle doktor muayenesi ve ayrıntılı teşhislere ihtiyaç vardır. Kişinin kendi başına uygulayacağı bir kısım hususlar ile hastalığın tedavisi kolaylaşır. Bu kapsamda kişinin alacağı en temel tedbir, alkol, uyuşturucu, sigara tüketimini azaltmak ya da bırakmak gelir.

Uzman doktor tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonunda antipsikotik ya da antidepresan ilaçlar ile hastalık tedavi edilmeye başlanabilir. Tedavinin ne kadar sürede tamamlanacağında kişisel gayret çok önemlidir. Hastanın kararlılıkla tedavi olmaya çalışması gerekir.