Öge Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları ve Örnek Cümleler

Anlatım Bozukluğu Nedir? Anlatım Bozuklukları Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Yazılı anlatımda ya da sözlü anlatımda gerek biçimsel gerekse anlamsal olarak yapılan hataların söz konusu anlatımda anlam kaymasına neden olmasına anlatım bozukluğu denir. Anlatım bozuklukları "Anlamsal hatalardan kaynaklanan anlatım bozuklukları" ve "Yapısal hatalardan kaynaklanan anlatım bozuklukları" olmak üzere ikiye ayrılır. İşte yapısal bozukluklardan biri olan öge eksikliklerinin neden olduğu anlatım bozuklukları...

Cümlenin Öğeleri Nelerdir?

Bir cümlede öge eksikliklerinden kaynaklanan anlatım bozukluğu oluğ olmadığını anlamak için elbette ilk öğrenmemiz gereken şey cümlenin ögeleridir. Cümleyi oluşturan kelimelerin her birinin cümle içinde bir görevi vardır.

Yüklem: Cümlede gerçekleşen eylemi bildiren ögeye denir.

Özne: Yüklemde bahsedilen eylemi yapan öge demektir. Yükleme "kim" sorusunu sorarız.

Nesne: Yüklemde bahsedilen eylemin etkilediği ögedir. Yükleme "neyi", "kimi", "ne" sorularını sorarız.

Dolaylı Tümleç: Yüklemde bahsedilen eylemin gerçekleştiği yeri söyleyen ögedir. Yükleme "nereden" sorusunu sorarız.

Zarf Tümleci: Yüklemde bahsedilen eylemin gerçekleştiği zamanı söylene ögedir. Yükleme "ne zaman" sorusunu sorarız.

Öge Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları yapısal bozuklukların neden olduğu anlatım bozukluklarından biridir. Öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına genellikle sıralı ve birleşik cümlelerde rastlanır. Birinci cümlenin ortak ögesi ikinci cümle ile uyumsuzsa ya da ikinci cümlenin anlamını tamamlamıyorsa bu cümlede öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır.

Öge Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozukluğu İçeren Örnek Cümleler