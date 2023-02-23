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Giriş Tarihi: 23.2.2023 09:42 Son Güncelleme: 23.2.2023 09:42

ÖGG Nedir? ÖGG Açılımı Nedir, Hangi Meslek ve Ne İş Yapar?

Günümüzde farklı meslek gruplarını temsil eden çeşitli kısaltmalar bulunuyor. Bu kısaltmalar arasında ÖGG kısaltması da bulunuyor. Bu kısaltma ile ilk kez karşılaşanlar ÖGG nedir diye merak ediyor. ÖGG ne demek, ÖGG açılımı ne sorularının yanı sıra yeni iş dalı arayanlar ÖGG ne iş yapar görevleri neler diye de çeşitli araştırmalar yapar. Eğer sizin de bu konular hakkında aklınızda soru işaretleri bulunuyorsa yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

ÖGG Nedir? ÖGG Açılımı Nedir, Hangi Meslek ve Ne İş Yapar?

İnsanların çalışabilecekleri farklı meslek türleri bulunuyor. ÖGG kısaltmasına sahip olan meslek de hemen hemen herkesin yapabileceği bir meslek olduğundan ÖGG nedir sorusu akıllara geliyor. Bu yazımızda sizin için ÖGG ne iş yapar görevleri neler, ÖGG açılımı ne gibi soruların yanıtlarını derledik. ÖGG ne demek sorusu, tüm detayları ile yazımızın devamında sizi bekliyor.

ÖGG Nedir?

ÖGG, "Özel Güvenlik Görevlisi" mesleğinin kısaltılmış hali olarak bilinir. Özel güvenlik görevlisi, sektörde iş kanununda yer alan genel çalışma prensipleri bağlamında güvenliğin sağlanmasından sorumlu kişilerdir. Aynı zamanda güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamakla yükümlülerdir.

ÖGG Hangi Meslek ve Ne İş Yapar?

Özel güvenlik görevlisi, iş ortamının güvenliğinden sorumludur, görevlerinden bazılarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Herhangi bir güvenlik probleminde kamera kayıtlarından sorumludur ve bu kamera görüntülerini inceler,

  • Çalıştığı iş yerinde herhangi bir suç işlenir ise en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine haber verir,
  • Çalıştığı alanın ve belirlenen görev yerinin güvenliğini sağlar.

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ÖGG Nedir? ÖGG Açılımı Nedir, Hangi Meslek ve Ne İş Yapar?
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