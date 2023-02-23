ÖGG Nedir? ÖGG Açılımı Nedir, Hangi Meslek ve Ne İş Yapar?

İnsanların çalışabilecekleri farklı meslek türleri bulunuyor. ÖGG kısaltmasına sahip olan meslek de hemen hemen herkesin yapabileceği bir meslek olduğundan ÖGG nedir sorusu akıllara geliyor. Bu yazımızda sizin için ÖGG ne iş yapar görevleri neler, ÖGG açılımı ne gibi soruların yanıtlarını derledik. ÖGG ne demek sorusu, tüm detayları ile yazımızın devamında sizi bekliyor.

ÖGG Nedir?

ÖGG, "Özel Güvenlik Görevlisi" mesleğinin kısaltılmış hali olarak bilinir. Özel güvenlik görevlisi, sektörde iş kanununda yer alan genel çalışma prensipleri bağlamında güvenliğin sağlanmasından sorumlu kişilerdir. Aynı zamanda güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamakla yükümlülerdir.

ÖGG Hangi Meslek ve Ne İş Yapar?

Özel güvenlik görevlisi, iş ortamının güvenliğinden sorumludur, görevlerinden bazılarını ise şu şekilde sıralayabiliriz: