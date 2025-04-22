Öğle Üzeri Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Öğleüzeri Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Zaman kavramları, metinlerde olayların sıralanmasını kolaylaştırır ve anlatıma netlik kazandırır. Bu nedenle, günün belirli saat aralıklarını ifade eden sözcüklerin doğru yazılması oldukça önemlidir. "Öğle üzeri" ifadesi, özellikle günlük planlamalarda ya da anlatımlarda sık kullanılan, ancak yazımı konusunda tereddüt edilen yapılardan biridir. Öğle üzeri nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularıyla bu sorunu ortadan kaldırmak oldukça kolaydır.

Öğle Üzeri Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "öğleüzeri" kelimesi bitişik yazılır. Bu kelime, zaman bildiren birleşik bir ifadedir ve günün öğle saatini takip eden kısa zaman aralığını belirtir. Yapı olarak "öğle" ve "üzeri" kelimelerinden oluşsa da anlam bakımından kalıplaşmış bir zaman ifadesi olduğu için bitişik yazımı zorunludur.

TDK'ye Göre Öğleüzeri Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Öğleüzeri" kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre bitişik yazılır. Ayrı yazımı hem yazım yanlışı olarak değerlendirilir hem de anlam bütünlüğünü zayıflatır. Bu tür kalıplaşmış zaman ifadelerinde yazım kurallarına dikkat etmek, yalnızca teknik doğruluk değil; aynı zamanda anlatım gücü ve yazının ciddiyeti açısından da önemlidir.