Öğrenci affında geri sayım başladı

Yükseköğretimde öğrenci affını da içeren Yükseköğretim Kanunu, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında çeşitli nedenlerle öğrencilik hakkını kaybedenlere yeniden öğrenime dönme imkânı sağlandı. Buna göre hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim kademelerini kapsayan düzenlemeden, kanunda belirtilen istisnalar dışında kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de yararlanabilecek. Bir yükseköğretim programını kazandığı hâlde kayıt yaptırmayanlar da yeniden öğrenim hakkından faydalanabilecek. Öğrencilerin yeniden öğrenim hakkından yararlanabilmeleri için 4 ay içinde başvuru yapacak. Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak. Düzenlemeden yararlanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.

YATAY GEÇİŞ İMKANI

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar da düzenlemeden yararlanabilecek. Bu kişilerin, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuracak. Düzenlemeyle yeniden öğrenci statüsü kazananlara belirli şartları sağlamaları hâlinde yatay geçiş imkânı da tanınacak. Öğrenciler, ÖSYS/YKS puanlarının giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olması hâlinde bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınarak belirlenecek. Düzenlemeden yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları hâlinde Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek.