Öğrenci dostu Trabzon sizleri bekliyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran tüm gençleri Trabzon'u tercih etmeye davet etti. 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih süreci öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Genç, Trabzon'un öğrenci dostu şehir olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye'nin yaşanabilir şehirleri arasında ilk 10'da yer alan Trabzon'umız; tarihi, kültürü, sanatı, doğal güzellikleriyle olduğu kadar güçlü üniversiteleriyle de öne çıkmaktadır. Şehrimiz, yükseköğretimde önemli bir merkez konumundadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi, güçlü akademik kadroları, araştırma olanakları ve zengin sosyal yaşam imkanlarıyla her yıl binlerce öğrencimize nitelikli eğitim sunuyor. Trabzon sadece diploma alınacak bir şehir değil; hayatın her alanında gençlere değer katan bir yaşam merkezidir" diye konuştu.

HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin eğitim hayatını kolaylaştıracak birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Genç, şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ekonomik olarak daha rahat bir eğitim dönemi geçirebilmesi için toplu ulaşım, içme suyu ve sosyal tesislerimizde önemli indirimler yapıyoruz. Ücretsiz çamaşırhane hizmeti sunuyoruz. Üniversitelerimiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine, teknoloji takımlarına ve gençlerimizin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarına maddi manevi her türlü desteği sağlıyoruz. Gençlerimizin bilimsel, kültürel ve sosyal projeler üretmesini çok önemsiyoruz."

MİSAFİR DEĞİL ŞEHRİMİZİN GELECEĞİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi aracılığı ile üniversite öğrencilerinin şehir yönetimine katılım sağlamalarına imkan verdiklerini de hatırlatan Başkan Genç, "Üniversite öğrencilerimize yönelik desteklerimiz artarak devam edecek. Öğrencilerimizi misafir değil, şehrimizin geleceği olarak görüyoruz. Trabzon'a gelen her öğrencimizin bu şehrin bir parçası olduğunu ve kendisini evinde hissetmesini istiyoruz. Trabzon'da üniversite okumak yalnızca eğitim almak değil; güvenli, huzurlu, ekonomik ve dolu dolu bir öğrenci yaşamı deneyimlemektir. Tüm öğrencilerimizi, hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yaparken Trabzon'umuzu yakından tanımaya ve üniversite eğitimlerini bu güzel şehirde almaya davet ediyorum. Kıymetli ailelerini de şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum" dedi.

TRABZON'DA ÖĞRENCİ OLMAK AYRICALIK



TOPLU ULAŞIMDA TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ŞEHRİ. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere toplu ulaşımda yüzde 60 indirim uyguluyor. Tek biniş için 4 TL ödeyen öğrenciler, şehir içi ulaşımda önemli bir ekonomik bir avantaj elde ediyor. Bu fiyatlarla Trabzon, öğrenci ulaşımında Türkiye'nin en ucuz kenti konumunda.

SU FATURASINDA YÜZDE 50 İNDİRİM: Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yaşam maliyetlerini düşürmek amacıyla su tarifesinde yüzde 50 indirim sağlıyor. Uygulama, öğrenci bütçesine önemli katkı sunuyor.

SOSYAL TESİSLERDE ÖĞRENCİ İNDİRİMİ: Trabzon'da üniversite öğrencileri Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm sosyal tesislerden yüzde 20 indirimle faydalanabiliyor. Böylece gençler, sosyal ve kültürel alanlardan daha uygun koşullarda yararlanma imkanı buluyor.

ÜCRETSİZ ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ: Öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan ücretsiz çamaşırhane yoğun ilgi görüyor. Şimdiye kadar binlerce öğrencinin yararlandığı uygulama, gençlerin temel ihtiyaçlarına destek oluyor.

KULÜPLERE VE TEKNOLOJİ TAKIMLARINA DESTEK: Üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, teknoloji takımları ve gençlik sivil toplum kuruluşlarına teknik ekipman, malzeme ve lojistik destek sağlanıyor. Belediye, gençlerin proje üretmesini ve faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

BİLİMSEL VE SOSYAL PROJELERE KATKI: Gençlerin bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda proje geliştirmesi teşvik ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için çeşitli destekler sunuyor.

SINAV DÖNEMLERİNDE MORAL DESTEĞİ: Üniversite öğrencilerine sınav dönemlerinde (sıcak çorba, çay, simit, kaşar peyniri, su, kek) çeşitli ikramlar yapılarak moral desteği veriliyor. Büyükşehir Belediyesi, gençleri zorlu sınav süreçlerinde yalnız bırakmıyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE DESTEK: Hisaray İyilik Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere sosyal destek ulaştırılıyor. Uygulama kapsamında gençlerin eğitim hayatını sürdürebilmelerine katkı sağlayacak yardımlar gerçekleştiriliyor.

"HOŞ GELDİN GELECEK" İLE HEDİYELİ KARŞILAMA: Trabzon'u tercih ederek şehre gelen öğrenciler, şehir merkezindeki "Hoş Geldin Gelecek" stantlarında ikram ve çeşitli hediyelerle karşılanıyor. Öğrenciler ayrıca kampüslerine ücretsiz ulaştırılarak yeni eğitim hayatlarına destekle başlıyor.

GENÇLİK MECLİSİ İLE ŞEHİR YÖNETİMİNDE SÖZ HAKKI: Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi sayesinde üniversite öğrencileri şehirle ilgili karar alma süreçlerine katkı sunabiliyor. Böylece gençler, sadece eğitim hayatında değil, şehir yönetiminde de aktif rol üstleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör