Öğrenci memnuniyeti’nin adresi

HKÜ, 2024 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nın sonuçlarına göre 6 memnuniyet kategorisinin 4'ünden tam puan aldı. HKÜ'nün yerleşkesi ise 2 yıldır yıldır GreenMetric tarafından da dünyanın en yeşil ilk 300 kampüsü arasında gösteriliyorHasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından açıklanan 2024 Yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarına göre 6 memnuniyet kategorisinin 4'ünde A+ notu aldı. HKÜ, "genel memnuniyet" sıralamasında Türkiye'deki 200 üniversite arasında 8'inci, 74 vakıf üniversitesi arasında ise 3'üncü sırada yer alarak, bu konudaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.https://www.uniar.net/tuma adresinde kamuoyu ile paylaşılan araştırma sonuçlarının, öğrenci memnuniyetini merkeze alarak oluşturdukları eğitim-öğretim ve araştırma ekosisteminin doğal bir yansıması olduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli "Yaptıkları çalışmalar ile bu sevindirici sonuçların ortaya çıkmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize ve elbette bize bu gururu yaşatan kıymetli öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Rektör Dereli "Öğrenci odaklılık Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin temel bir yetkinliğidir. Uygulamalı araştırmalar vasıtasıyla sürdürülebilir geleceği inşa edecek yenilikçi mezunlar yetiştiren vizyonumuz ile bu temel yetkinliğimizi geliştirmek için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu