Öğrenci memnuniyetinin adresi: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından açıklanan 2024 Yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarına göre; altı memnuniyet kategorisinin dördünde A+ notu alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), "genel memnuniyet" sıralamasında Türkiye'deki 200 üniversite arasında 8'nci, 74 vakıf üniversitesi arasında ise 3'ncü sırada yer aldı.

https://www.uniar.net/tuma adresinde kamuoyu ile paylaşılan araştırma sonuçlarının, öğrenci memnuniyetini merkeze alarak oluşturdukları eğitim-öğretim ve araştırma ekosisteminin doğal bir yansıması olduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Yaptıkları çalışmalar ile bu sevindirici sonuçların ortaya çıkmasında emeği geçen tüm akademik/idari personelimize ve elbette bize bu gururu yaşatan kıymetli öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Öğrenci odaklılık Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin temel bir yetkinliğidir. Uygulamalı araştırmalar vasıtasıyla sürdürülebilir geleceği inşa edecek yenilikçi mezunlar yetiştiren vizyonumuz ile bu temel yetkinliğimizi geliştirmek için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜM KATEGORİLERDE ÜST SIRALARDA

Tüm memnuniyet kategorilerinde üst sıralarda yer almalarının da son derece önemli olduğunu vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet kategorisinde A+ notu ile vakıf üniversiteleri arasında ikinci, tüm üniversiteler arasında altıncı sırada yer almamız gurur verici. Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu kategorisinde de A+ notu ile vakıf üniversiteleri arasında beşinci, tüm üniversiteler arasında on dördüncü sırada yer alıyoruz. A+ notu ile tescil edilmiş çevreci bir kampüs üniversitesiyiz. Kampüsümüz son iki yıldır GreenMetric tarafından da dünyanın en yeşil ilk 300 kampüsü arasında gösteriliyor. Bizi en çok mutlu eden sonuçlardan birisi de Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği kategorisinde A+ notu ile vakıf üniversiteleri arasında üçüncü, tüm üniversiteler arasında altıncı sırada yer almamız. Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Öğrenci Dekanlığımız ile birlikte Mezunlar Derneğimizin desteğiyle kariyer yönetimi konusunda önemli projeler geliştiriyor. Bunlardan en önemlisi olan Kariyer Okulumuz çok rağbet görüyor. Kişiselleştirilmiş ve uygulamalı eğitim-öğretimi önceliklendiriyoruz. Öğrenci ve mezunlarımızın iş dünyasıyla bütünleşmesini sağlıyoruz. Öğrenci Dekanlığımız başta olmak üzere, tüm personelimiz öğrencilerimizin problemleri ile birebir ilgileniyor ve çözüm üretmeye çalışıyor. İçtenlikle yapmış olduğumuz tüm bu çalışmaların, öğrencilerimizin memnuniyet düzeylerinin artmasında önemli rol oynadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

REKTÖR DERELİ "ÜNİAR GÜMÜŞ ÖDÜLÜ"NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Üniversitelerinde göstermiş oldukları performansa göre rektörleri de değerlendiren ÜniAr, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'yi "ÜniAr Gümüş Ödülü"ne layık gördü.