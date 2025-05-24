Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır? Öğrenci Pasaportu Kaç Yıllık Olur, Gerekli Belgeler Neler?

Yurt dışına çıkmanın şüphesi ki başka kültürleri keşfetmek ve yeni anılar biriktirmek gibi pek çok avantajı vardır. Bu avantajlar öğrenciler için çok daha fazladır. Hem çalışmak hem eğitim görmek hem de yeni diller öğrenmek açısından oldukça önemlidir. Öğrenciyken yurtdışına gidebilmenin work and travel, AIESEC, Erasmus, öğrenci değişim programları gibi birçok yolu mevcuttur. Bu aşamada merak edilen soru ise öğrenci pasaportu nasıl alınır, kaç yıllık olur, gerekli belgeler neler gibi sorulardır.

Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır?

Öğrenci pasaportu, 25 yaşını doldurmamış ve aktif öğrenci statüsünde olan öğrencilerin pasaport harcından muaf olarak edinebilecekleri bordo pasaport türüdür. Gerekli koşulları sağlayan ve istenen belgelere sahip olan öğrenciler ilgili il, ilçe nüfus müdürlüklerine giderek pasaport başvurusunda bulunabilir.

Öğrenci Pasaportu Kaç Yıllık Olur, Gerekli Belgeler Neler?

18 yaş ve altı öğrenciler için öğrenci pasaportu, 5 yıl süreyle geçerlidir. 18-25 yaş arası öğrenciler için ise öğrenci pasaportu, öğrencilik süresi boyunca geçerlidir. Öğrenci pasaportu başvurusu yapabilmek için gerekli bazı belgeler vardır. Bu belgeler:

Nüfus cüzdanı aslı

2 adet biyometrik fotoğraf

Öğrenci belgesi, e devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilse bile bazı durumlarda ıslak imzalı olarak istenebilmektedir.

Harçsız pasaport talep yazısı

Eski pasaport ( varsa)

Defter ücreti, harçsız öğrenci pasaportu başvurusunda sadece defter bedeli ödenir. Harç ücreti ödenmez.

Bu belgeler ile il, ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak öğrenci pasaportu başvurusunda bulunulabilir.