Öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavı 13 Mayıs’ta

Girne Üniversitesi'nin 2023-2024 öğretim yılı için düzenleyeceği "Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı" 13 Mayıs Cumartesi günü, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava, 2022-2023 eğitim öğretim yılında KKTC'deki liselerden mezun olacak KKTC uyruklu öğrenciler ile 4 yıllık lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC'de tamamlamış Türkiye uyruklu öğrenciler katılabilecek.

Kolej mezunu olan veya mezuniyete hak kazanan tüm öğrenciler, Girne Üniversitesi'nin tüm bölümlerine, GCE A'Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O'Level, SAT, ACT sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yapabilecekler. Sınav sonucunda öğrenciler, aralarında Denizcilik, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinin de bulunduğu toplam 14 fakülte ve 7 meslek yüksekokulunda 60 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleşme hakkı kazanacak.

Sınava katılacak adaylar, başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr/ adresinden 12 Mayıs tarihine kadar online olarak yapabilecek. Elden başvuru için ise formların yine 12 Mayıs Cuma günü saat 16.00'ya kadar doldurularak Girne Üniversitesi'ne teslim edilmesi gerekiyor.