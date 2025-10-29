Öğrenciler dikkat! Hazır ödevin bedeli ağır olabilir

Üniversite öğrencilerinin sıkça kullanmaya başladığı "hazır ödev" ve "tez danışmanlığı" siteleri büyük bir siber tehdit haline geldi. Siber güvenlik uzmanları bu tür platformların öğrencileri hem etik dışı yollara sürüklediğini hem de şantaj ve veri hırsızlığı riskiyle karşı karşıya bıraktığını söylüyor. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı ve Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şenol, öğrencilerin bu siteler üzerinden hazır ödev veya tez satın almalarının hem etik hem de güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Şenol, "Bu tür siteler öğrencinin gelişimine katkı sağlamaz, tam tersine onu kandırır. Öğrenci hile yaparak geçse bile mezuniyet sonrası o bilgi ve beceri eksikliğinin bedelini mutlaka öder" dedi.

KORSAN SİTELERLE ŞANTAJ TUZAĞI

Bu sitelere kaydolan öğrenciler, TC kimlik numarası, okul bilgileri, öğrenci numarası ve sosyal medya hesapları gibi kişisel bilgilerini paylaşmak zorunda kalıyor. Bu bilgiler daha sonra şantaj aracı haline gelebiliyor. Korsan siteler, öğrencinin yaptığı hileyi okuluna bildirmekle tehdit ederek para talep ediyor. Özellikle varlıklı ailelerin çocukları bu yolla hedef alınıyor.

KİŞİSEL BİLGİLER ÇALINIYOR

Hazır ödev veya tez satın alan öğrencilerin ödeme sırasında kredi kartı bilgileri ele geçirebiliyor. Bu platformlar genellikle sahte ödeme ekranlarıyla kart bilgilerini kaydediyor. Daha sonra bu bilgiler diğer suç ağlarına satılıyor. Hatta öğrencinin yaptığı ödeme kaydı, şantaj için kullanılabiliyor.

AYNI ÖDEV BİRDEN FAZLA KİŞİYE

Korsan siteler çoğu zaman aynı ödevi farklı öğrencilere satıyor. Turnitin ve iThenticate gibi benzerlik tespit programları aynı içerikleri kolayca bulabiliyor. Böyle bir durumda öğrenci disiplin cezası alabilir, hatta mezuniyet sonrası unvanı iptal edilebilir.

GİZLİ VİRÜS TEHLİKESİ

Korsan ödev sitelerinden indirilen dosyaların teknik açıdan da riskli olduğunu belirten Şenol, "Word dokümanlarına gizlenmiş makro kodları veya PDF içindeki zararlı yazılımlar, bilgisayara virüs bulaştırabilir. Böylece saldırgan, öğrencinin cihazına uzaktan erişebilir, şifrelerini çalabilir" uyarısında bulundu. Programlama ödevleri için indirilen kaynak kodlarının da aynı riski taşıdığını ifade eden Şenol, "C veya Python dosyalarına yerleştirilmiş zararlı yazılımlar öğrencinin bilgisayarına sızabilir" uyarısında bulundu.

KENDİN YAP GÜVENDE KAL

Dr. Şenol öğrencilerin ödev ve tezlerini kendilerinin yapmalarının hem etik hem güvenlik açısından en doğru yol olduğunu vurguladı. Şenol "Kendileri yaparlarsa hem risklerden uzak kalırlar hem kişisel gelişimlerini sağlıklı şekilde sürdürürler. Bu siteler, okul numarası veya sosyal medya hesabı gibi bilgiler isteyerek kötü niyetlerini belli eder" dedi. Kısa yoldan başarı arayışının uzun vadede zarara yol açtığını da hatırlatan Şenol "Korsan ödev-tez siteleri öğrencilerin hem etik değerlerini zedeler hem de onları siber suçların mağduru haline getirir. Kısacası, hazır ödevin bedeli her zaman ağır olur" diye konuştu.