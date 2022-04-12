Öğrencilere 6 bin TL burs

YükseköğretimKurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında petrol ve doğalgaz sektörü için yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre şartları karşılayan öğrencilere aylık 6 bin lira burs verilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, burstan yararlanma koşullarını şöyle anlattı: "2022-2023 eğitim ve öğretim yılında, TPAO tarafından hazırlanan yönergede yer alan ve YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen başarı sıralamaları arasında olup, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği gibi programlarına yerleşip kayıt olan ve yönergede diğer belirlenen şartları haiz öğrencilere eğitim bursu verilecek."Buna ek olarak, YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen başarı sırası ilk 25 bin arasında olup üniversitelerin petrol ve doğalgaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve çevre mühendisliği programlarına yerleşen ve kayıt olan ve yönergede diğer belirlenen şartları karşılayan 17 öğrenciye TPAO tarafından eğitim desteği sunulacak. Bu burslar, öğrencilerin başarılı olmaları şartıyla tüm eğitim süreleri boyunca devam edecek. Eğitim ve öğrenimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğalgaz sektöründe sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla işyeri eğitimi veya staj yapmaları sağlanacak. Özvar, eğitim bursundan yararlanan öğrencilerin mezuniyetleri sonrası burs aldıkları toplam süre kadar TPAO'da çalışma taahhüdüyle yükümlü olduklarını ve bu kapsamda öğrencilerin yerli ve milli petrol ve doğalgaz sektöründe istihdam edilmesinde yardımcı olunacağını ifade etti.