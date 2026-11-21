Öğrencilere dijital ders arkadaşı dönemi
Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin okul derslerine ve sınavlara hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, yenilenen web arayüzü ve mobil uygulamasıyla kullanıma sunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açılan MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, kullanıcı geri bildirimleri ve gelişen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yenilendi. Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmelerini, bireysel hedeflerine uygun programlar oluşturmalarını ve akademik gelişimlerini takip etmelerini destekleyen platformun web arayüzü ve mobil uygulaması daha işlevsel ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturuldu.